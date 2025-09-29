Зважені і щасливі 2025: кто участники и какие мечты привели их на проект

Война продолжается, и в условиях бесконечного стресса многие украинцы ищут способы справиться с болью и тревогой.

Проект СТБ Зважені та щасливі возвращается, чтобы поддержать всех в этой борьбе, ведь в шоу речь идет не только о похудении, но и о внутренней силе и гармонии между душой и телом.

Узнай список участников 10 сезона шоу Зважені та щасливі, который стартовал 28 сентября 2025 года, и читай самое интересное о мотивации нынешних героев шоу.

Участники 10 сезона проекта Зважені та щасливі 2025

Этот, десятый, сезон Зважених та щасливих 2025 объединил 16 участников, которых беспокоит лишний вес. Они признаются, что он стал следствием неправильного пищевого поведения, которое сейчас еще больше усилилось стрессом от войны.

Но для участников шоу нет ничего невозможного, ведь они будут работать над собой под руководством опытных тренеров.

Ведущим 10 сезона Зважених та щасливих стал Даниэль Салем, а тренерами — Марина Боржемская и Алексей Новиков, обладатель титула Сильнейший человек планеты.

Вот список участников 10 сезона шоу Зважені та щасливі:

Виктория Армаш Карина Колесникова Анна Маух Магдалина Димид Майя Безродная Карина Чернецкая Андрей Борис Вячеслав Грабовой Ольга Хейреддин Матвей Платцев Виктор Ярошук Азат Азатян Надежда Варчук Вадим Бойко Виктория Бровенко Александр Снегуров

Участники Зважені та щасливі: что мотивирует для участия в шоу

Узнать больше об участниках шоу и посмотреть их анкеты ты можешь на сайте СТБ. Но если тебе не терпится узнать подробности сразу и ты уже ищешь среди участников своих фаворитов, мы расскажем самое интересное о некоторых из них.

Виктория Армаш — участница весит 147 кг и мечтает сбросить 70-80 кг. Ее цель на проекте: фотосессия в свадебном платье, о которой она мечтала. Когда-то мастер маникюра, Вика оставила работу из-за страха крови после новостей о войне. Теперь ищет для себя новую профессию, мечтает о детях.

Карина Колесникова — участница весит 165 кг и мечтает похудеть на 70 кг ради мужа. Она влюбилась в Эдуарда через интернет, и уже через два месяца они начали жить вместе и поженились. Сейчас, несмотря на то, что Эдуард не выходит на связь с фронта, Карина искренне верит в их долгожданную встречу и мечтает поразить мужа своим стройным телом.

Андрей Борис — переселенец из Мариуполя, ныне — владелец кофейни во Львове, который когда-то активно путешествовал и занимался бизнесом по ремонту автомобилей. Война заставила его остаться в родном городе в первые дни вторжения, и из-за стресса он быстро набрал вес. Теперь Андрей мечтает сбросить 70 кг, чтобы вернуть себе свободу и самоуважение.

Карина Чернецкая всю жизнь борется с лишним весом. А сейчас, имея маленького сына, участница шоу стыдится своего отражения в зеркале и ограничивает себя в прогулках с семьей. На проекте Зважені та щасливі она мечтает сбросить 75 кг, чтобы стать активной мамой и вернуть уверенность в себе.

Александр Снегуров всю жизнь был полным и умел шутить над собой, но разрыв долгих отношений из-за лишнего веса заставил его уйти с головой в работу и набрать еще больше килограммов. Сейчас он мечтает похудеть на 70 кг, вернуть уверенность, полюбить себя и, возможно, найти настоящую любовь на проекте.

Смотри новые выпуски шоу Зважені та щасливі каждую неделю и болей за тех, чьи истории тронули тебя.

Фото участников: сайт СТБ.

