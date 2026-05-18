Умер Степан Кубив — нардеп и экспредседатель НБУ

Страна потеряла одного из своих самых опытных государственников. Остановилось сердце Степана Кубива — народного депутата Украины VII, VIII и IX созывов, бывшего руководителя Нацбанка и экс-вице-премьера. Трагическую весть официально подтвердили в органах государственной власти.

Верховная Рада обнародовала официальное обращение в Фейсбуке, выразив глубокую скорбь в связи со смертью коллеги.

Степан Кубив: что известно о его государственном пути

Профессиональный путь Степана Ивановича был неразрывно связан с важнейшими этапами современной истории Украины. Его опыт был востребован в самые критические моменты:

В 2014 году он возглавил Национальный банк Украины сразу после Революции Достоинства, стабилизируя финансовую систему;

В 2016–2019 годах работал на должности Первого вице-премьер-министра Украины и министра экономического развития и торговли.

В нынешнем созыве Парламента он был активным членом Комитета по вопросам экономического развития. Коллеги подчеркивают, что он был человеком, который много лет работал ради укрепления украинского парламентаризма.

Сколько лет было Степану Кубиву: его жизненные принципы

Руководство Парламента, народные избранники и сотрудники Аппарата выразили искренние соболезнования семье покойного. В сообщении подчеркивается:

Степан Иванович — человек, который много лет работал для государства. Его опыт, профессионализм и вклад в развитие страны навсегда останутся в истории Украины. Искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал и работал со Степаном Кубивым.

Политик умер на 64 году жизни. Он прошел через Майданы и тяжелые годы войны, всегда оставаясь принципиальным, спокойным и ответственным.

Его вклад в восстановление исторической справедливости и поддержку украинской идентичности стал важной частью новейшей истории. Соратники вспоминают его как человека, преданного Украине до последнего вздоха.

