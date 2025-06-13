Умер Гриша Чайка — его одолела болезнь: что известно о музыканте ОЭ

Фото Instagram Когда умирает известный человек, это влечет за собой волну обсуждений и скорби. К сожалению, болезни иногда сильнее людей. Стало известно, что скончался музыкант Океана Эльзы Гриша Чайка. Что известно о музыканте, каким он запомнился фанатам и что явилось причиной смерти, рассказываем дальше в материале. Умер Гриша Чайка: что известно О трагедии сообщила группа Океан Эльзы в своем Instagram. Под сообщением уже есть немало комментариев скорби от коллег по цеху умершего музыканта.— Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет. В последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг, — написала группа. Ранее музыкант в своих социальных сетях сообщал, что ему диагностировали рак крови. Недавно он завершил второй курс химиотерапии. Читать по теме На 17% меньше смертей! Как ежегодный анализ крови может помочь в выявлении рака Прямо сейчас узнай в нашем материале, как ежегодный анализ крови может выявить рак на ранних стадиях. Гриша Чайка: биография и интересные факты из жизни В 2000 году Григорий Чайка основал группу 4АЙКА, был первым гитаристом проекта Sunsay, лидером Kislorod. Уже с 2015 года стал частью концертной команды Океана Эльзы и выступал как сессионный гитарист и гитарный техник. У мужчины остались жена и дочь. Недавно скончался Валерий Шевчук — последний мастер слова из поколения шестидесятников. Детальнее об этом рассказывали в другом материале. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Музыка, Рак Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter