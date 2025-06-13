Умер Гриша Чайка — его одолела болезнь: что известно о музыканте ОЭ

Когда умирает известный человек, это влечет за собой волну обсуждений и скорби. К сожалению, болезни иногда сильнее людей. Стало известно, что скончался музыкант Океана Эльзы Гриша Чайка.

Что известно о музыканте, каким он запомнился фанатам и что явилось причиной смерти, рассказываем дальше в материале.

Умер Гриша Чайка: что известно

О трагедии сообщила группа Океан Эльзы в своем Instagram. Под сообщением уже есть немало комментариев скорби от коллег по цеху умершего музыканта.

— Ушел из жизни Гриша Чайка. Талантливый музыкант, гитарист группы 4АЙКА, участник нашей концертной команды, с которым мы работали много лет.

В последние месяцы он боролся со страшной болезнью, но Бог забрал его к себе. Светлая память тебе, друг, — написала группа.

Ранее музыкант в своих социальных сетях сообщал, что ему диагностировали рак крови. Недавно он завершил второй курс химиотерапии.

Гриша Чайка: биография и интересные факты из жизни

В 2000 году Григорий Чайка основал группу 4АЙКА, был первым гитаристом проекта Sunsay, лидером Kislorod.

Уже с 2015 года стал частью концертной команды Океана Эльзы и выступал как сессионный гитарист и гитарный техник.

У мужчины остались жена и дочь.

Недавно скончался Валерий Шевчук — последний мастер слова из поколения шестидесятников. Детальнее об этом рассказывали в другом материале.

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