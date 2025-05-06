Умер Валерий Шевчук — последний мастер слова из поколения шестидесятников

6 мая 2025 года, на 86-м году жизни, скончался Валерий Шевчук, выдающийся украинский писатель. О смерти отца сообщила его дочь Мирослава Андрущенко на своей странице в Facebook.

Она написала, что ее папа, Валерий Александрович, ушел в вечность в шесть утра. Для нее он был не только выдающимся писателем, но и любящим отцом.

Шевчук был представителем поколения шестидесятников — художников, чьи творческие пути сформировались в условиях “оттепели” 1960-х годов, когда восстановилась определенная культурная свобода после культуры сталинизма.

Его литературная деятельность была многогранной и оказала значительное влияние на развитие украинской прозы и науки.

Валерий Шевчук в литературе

Валерий Шевчук прославился как автор более 40 книг, среди которых романы, сборники рассказов и научные труды.

Одним из главных достижений писателя стали романы На полі смиренному, Око прірви, Жінка-змія і Житомирська сага, а также сборники рассказов Біс плоті и Крик півня на світанку.

Его произведения часто сочетали глубокую психологическую прозу с историческими и барочными темами, что сделало его одним из самых выдающихся авторов современной украинской литературы.

Помимо творчества, Валерий Шевчук был выдающимся ученым. Его исследования литературы Киевской Руси, казацкой эпохи и барокко получили широкое признание.

Писатель оставил огромное научное наследие — более 500 публикаций, в том числе по истории украинской литературы.

Жизнь и карьера

Шевчук родился 20 августа 1939 года в Житомире. После учебы в Киевском университете он столкнулся с преследованиями за участие в литературном кружке, что привело к определенному замалчиванию его творчества в 1970-х годах.

Однако в 1980-х годах он вернулся в литературу с рядом новых работ, что подтвердило его статус одного из самых значительных украинских писателей того времени.

Шевчук был также профессором и ведущим литературных радиопрограмм, переводил староукраинскую литературу и составлял многочисленные сборники.

Его произведения были переведены на английский язык, а некоторые из них были адаптированы для кино.

Воспоминания и прощание

Валерий Шевчук был одним из последних представителей поколения шестидесятников, сыгравшего важную роль в развитии украинской культуры и литературы.

Мирослава Андрущенко отметила, что для нее отец был не только великим писателем, но и в первую очередь родным человеком. Дочь писателя выразила надежду, что ее отец обрел покой в лучшем мире и сможет вновь встретиться со своими давними товарищами.

О дате и месте прощания с писателем будет сообщено позже.

Смерть Валерия Шевчука — ощутимая утрата для украинской литературы, однако его литературное наследие и научные исследования навсегда войдут в сокровищницу нашей национальной культуры.

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