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Умер Валерий Шевчук — последний мастер слова из поколения шестидесятников

Мария Дзюба, редактор сайта 06 мая 2025, 12:31
Умер Валерий Шевчук — последний мастер слова из поколения шестидесятников
Фото Украинская Правда. Жизнь
Умер Валерий Шевчук — последний мастер слова из поколения шестидесятников
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