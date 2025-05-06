Помер Валерій Шевчук — останній майстер слова з покоління шістдесятників

6 травня 2025 року, на 86‑му році життя, помер Валерій Шевчук — видатний український письменник.
Його донька Мирослава Андрущенко повідомила про смерть батька на своїй сторінці у Facebook.
Вона написала, що її тато, Валерій Олександрович, відійшов у вічність о шостій ранку. Для неї він був не лише визначним письменником, а й люблячим батьком.
Шевчук був представником покоління шістдесятників — митців, чиї творчі шляхи були сформовані в умовах “відлиги” 1960-х років, коли відновилася певна культурна свобода після культури сталінізму.
Його літературна діяльність була багатогранною, і вона значно вплинула на розвиток української прози та науки.
Валерій Шевчук у літературі
Валерій Шевчук прославився як автор понад 40 книг, серед яких романи, збірки оповідань та наукові праці.
Одним із головних досягнень письменника стали романи На полі смиренному, Око прірви, Жінка-змія і Житомирська сага, а також збірки оповідань Біс плоті та Крик півня на світанку.
Його твори часто поєднували глибоку психологічну прозу з історичними та бароковими темами, що зробило його одним із найвизначніших авторів сучасної української літератури.
Окрім творчості, Валерій Шевчук був великим науковцем. Його дослідження літератури Київської Русі, козацької доби й бароко здобули широке визнання.
Письменник залишив величезну наукову спадщину — понад 500 публікацій, зокрема з історії української літератури.
Життя та кар’єра
Шевчук народився 20 серпня 1939 року в Житомирі.
Після навчання в Київському університеті він зіткнувся з переслідуваннями за участь у літературному гуртку, що призвело до певного замовчування його творчості у 1970-х роках.
Однак у 1980-х роках він повернувся до літератури з низкою нових робіт, що підтвердило його статус одного з найзначніших українських письменників того часу.
Шевчук був також професором і ведучим літературних радіопрограм, перекладав староукраїнську літературу та упорядковував численні збірки.
Його твори були перекладені англійською мовою, а деякі з них були адаптовані для кіно.
Спогади та прощання
На момент його смерті Валерій Шевчук залишався одним з останніх представників покоління шістдесятників, яке відіграло важливу роль у розвитку української культури та літератури.
Мирослава Андрущенко зазначила, що для неї її батько був не лише великим письменником, а й насамперед татом. І висловила сподівання, що батько знайшов спокій у кращому світі та матиме змогу знову зустрітися зі своїми давніми товаришами.
Про дату та місце прощання з письменником буде повідомлено пізніше.
Смерть Валерія Шевчука — відчутна втрата для українського письменства, проте його літературний доробок та наукові дослідження назавжди увійдуть до скарбниці нашої національної культури.
