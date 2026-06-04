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Чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон: пояснення МВС та адвоката

Юлія Хоменко, редакторка сайту 04 Червня 2026, 17:00 3 хв.
Чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон зараз
Фото Depositphotos

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