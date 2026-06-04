Чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон: пояснення МВС та адвоката

Питання виїзду дітей за кордон стало вкрай чутливим після запровадження воєнного стану в Україні. Аби батьки могли уникнути затримок на пункті пропуску, Міністерство внутрішніх справ України спільно з адвокаткою Дар’єю Тарасенко роз’яснили чинні вимоги законодавства та розповіли, які документи знадобляться у різних ситуаціях.

Чи потрібен зараз дозвіл батька на виїзд дитини за кордон: правила перетину

Перше і найголовніше правило стосується віку. Якщо підлітку вже виповнилося 16 років, він стає повністю самостійним мандрівником. Як зазначає адвокатка Дар’я Тарасенко:

Якщо дитині вже виповнилось 16 років, згода жодного з батьків їй не потрібна. Законодавство України дозволяє подорожувати самостійно з 16 років.

Для молодших дітей ситуація інша, але теж спрощена. До 16 років діти можуть подорожувати лише в супроводі дорослих. Відповідно до роз’яснень МВС, виїзд дітей у супроводі матері під час війни не вимагає нотаріальної згоди батька.

Проте важливо ознайомлюватися та враховувати умови в’їзду країни, до якої ти прямуєш після перетину українського кордону, та пам’ятати про вимогу постановки дитини на тимчасовий консульський облік.

Чи потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон на відпочинок у супроводі родичів

Якщо дитина їде не з мамою чи татом, перелік документів змінюється. Виїзд дитини може здійснюватися в супроводі баби, діда, повнолітніх брата чи сестри, мачухи або вітчима.

У МВС наголошують:

Якщо дитина до 16 років виїжджає з одним із батьків потрібно надати нотаріальну згоду другого з батьків із вказанням країни та строку поїздки. Без такої згоди можна їхати лише в особливих випадках.

Дар’я Тарасенко уточнює, що коли супроводжуючий — не близький родич, процедура інша. Хто дає дозвіл на виїзд за кордон дитини у такому випадку?

Це може бути письмова заява одного з батьків, завірена службою у справах дітей, або нотаріальна згода обох батьків. Такий варіант актуальний для 99 відсотків поїздок із тренерами чи вчителями.

Коли не потрібен дозвіл батька на виїзд дитини за кордон: винятки та закон

Існує низка ситуацій, коли питання згоди другого з батьків не стоїть взагалі. За даними МВС, дозвіл не вимагається, якщо:

Якщо один із батьків іноземець або особа без громадянства.

Якщо є запис у паспорті про виїзд на постійне проживання за кордон.

Якщо є документи про смерть, позбавлення батьківських прав або зникнення безвісти другого з батьків.

Якщо є рішення суду про дозвіл на виїзд без згоди.

Якщо мати — одинока (підтверджується довідкою з РАЦСу).

Якщо є довідка про заборгованість зі сплати аліментів понад 4 місяці.

Якщо дитина має інвалідність або серйозне захворювання (за умов відповідних документів).

Також адвокатка звертає увагу на хлопців-підлітків:

Хлопцям молодше 18 років військово-обліковий документ для перетину кордону не потрібен (так, навіть якщо 18 років виповниться завтра – сьогодні не потрібен). Якщо ж хлопець 18 років та старше, при перетині кордону він має пред’явити військово-обліковий документ. Те саме стосується і чоловіків, яким ще не виповнилось 60 років.

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