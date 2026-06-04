“Тема для мемуарів”: Микола Луценко розповів, чи був одружений та як подолав депресію

Микола Луценко, якого мільйони українців знають як найпозитивнішого ведучого прогнозу погоди, став героєм відвертого інтерв’ю в програмі Аліни Шаманської 55 за 5. У святковому випуску, приуроченому до його дня народження, телеведучий розкрив карти щодо свого особистого життя, стосунків із жінками та боротьби з внутрішніми кризами.

Головна таємниця: чому Микола Луценко ніколи не мав дружини

Одним із найгостріших питань стало обговорення сімейного статусу Миколи Миколайовича. У свої 72 роки він зізнався, що ніколи не був у офіційному шлюбі. На запитання Аліни Шаманської, чи не жалкує він про такий життєвий шлях, Луценко відповів коротко:

Абсолютно ні. Так вийшло, і в цьому немає нічого страшного.

Проте відсутність печатки в паспорті не означає відсутності бурхливих почуттів. Ведучий підтвердив, що в його житті було багато моментів, коли серце розбивалося вщент.

Про кількість таких випадків він говорить із гумором, зазначаючи, що це окрема велика тема, яку він обов’язково опише у своїх майбутніх мемуарах.

Микола Луценко вперше розповів про важкий емоційний період. Ведучий зізнався, що пережив справжню депресію, яку він описує як стан, коли організм перевантажений емоціями і просто вимикає всі рецептори. У такий час людина перестає відчувати смак життя та будь-які емоції.

Цікаво, що рятувався телеведучий не ліками, а атмосферою:

Я поїхав до Одеси. Там море, там дуже симпатичні люди. Якось вони мене вивели з цього стану. Я сам не помітив, як мені знову захотілося жити, — поділився Микола Миколайович.

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Життєві принципи та слабкості головного синоптика країни

Попри всі випробування, Луценко залишається реалістом і життєлюбом. Він зізнався, що найбільше цінує в людях щирість і не пробачає підлості та тупості. Своєю найбільшою залежністю він жартома називає любов до смачної їжі, а понад усе любить просто відпочити на дивані за переглядом тревел-шоу.

Ведучий також розповів, що вже 26 років впевнено почувається за кермом, а свою компактну машину обожнює за зручність.

Наостанок Микола Луценко дав цінну пораду всім глядачам:

Життя дуже коротке! Живіть самі і людям давайте жити! Жити сьогоднішнім днем і насолоджуватися кожною миттю за будь-якої погоди.

Повна версія цього щирого випуску вже доступна на ютуб-каналі Ранку у великому місті. Там ти знайдеш відповіді на всі 55 запитань, включаючи думки ведучого про корупцію, віру та його головне побажання всьому світу.

Головне фото: Скріншот.

Телеведучі СТБ також поділилися цікавими історіями про динаміку, творчість і несподіванки у їхній професії.

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