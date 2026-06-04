“Тема для мемуаров”: Николай Луценко рассказал, был ли женат и как преодолел депрессию

Николай Луценко, которого миллионы украинцев знают как самого позитивного ведущего прогноза погоды, стал героем откровенного интервью в программе Алины Шаманской 55 за 5. В праздничном выпуске, приуроченном к его дню рождения, телеведущий раскрыл карты относительно своей личной жизни, отношений с женщинами и борьбы с внутренними кризисами.

Главная тайна: почему Николай Луценко никогда не имел жены

Одним из самых острых вопросов стало обсуждение семейного статуса Николая Николаевича. В свои 72 года он признался, что никогда не был в официальном браке. На вопрос Алины Шаманской, не жалеет ли он о таком жизненном пути, Луценко ответил коротко:

Абсолютно нет. Так получилось, и в этом нет ничего страшного.

Однако отсутствие печати в паспорте не означает отсутствия бурных чувств. Ведущий подтвердил, что в его жизни было много моментов, когда сердце разбивалось вдребезги.

О количестве таких случаев он говорит с юмором, отмечая, что это отдельная большая тема, которую он обязательно опишет в своих будущих мемуарах.

Николай Луценко впервые рассказал о тяжелом эмоциональном периоде. Ведущий признался, что пережил настоящую депрессию, которую он описывает как состояние, когда организм перегружен эмоциями и просто выключает все рецепторы. В такое время человек перестает чувствовать вкус жизни и любые эмоции.

Интересно, что спасался телеведущий не лекарствами, а атмосферой:

Я поехал в Одессу. Там море, там очень симпатичные люди. Как-то они меня вывели из этого состояния. Я сам не заметил, как мне снова захотелось жить, — поделился Николай Николаевич.

Жизненные принципы и слабости главного синоптика страны

Несмотря на все испытания, Луценко остается реалистом и жизнелюбом. Он признался, что больше всего ценит в людях искренность и не прощает подлости и тупости. Своей самой большой зависимостью он в шутку называет любовь к вкусной еде, а больше всего любит просто отдохнуть на диване за просмотром тревел-шоу.

Ведущий также рассказал, что уже 26 лет уверенно чувствует себя за рулем, а свою компактную машину обожает за удобство.

Напоследок Николай Луценко дал ценный совет всем зрителям:

Жизнь очень коротка! Живите сами и людям давайте жить! Жить сегодняшним днем и наслаждаться каждым мгновением при любой погоде.

Полная версия этого искреннего выпуска уже доступна на ютуб-канале Ранку у великому місті. Там ты найдешь ответы на все 55 вопросов, включая мысли ведущего о коррупции, вере и его главном пожелании всему миру.

Главное фото: Скриншот.

Телеведущие СТБ также поделились интересными историями о динамике, творчестве и неожиданностях в их профессии.

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