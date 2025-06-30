Стиль жизни Шоу-биз

Спасала мамина пенсия: как Николай Луценко год жил без зарплаты

Мария Бондар, редактор сайта 30 июня 2025, 18:30
Николай Луценко о зарплате

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь