Тот самый любимец телезрителей Николай Луценко, чей прогноз погоды десятилетиями был обязательной частью эфиров на телевидении, сейчас снова в эфире. Его Миколина погода вернулась в программу Ранок у великому місті на ICTV2. В большой беседе с Алиной Доротюк Николай рассказал о своей жизни, и что оставалось за кадром. В частности, о том, как в определенный момент звездной карьеры у него не было почти ничего. Как это произошло и почему сегодня он живет по шведской философии лагом — Николай поделился в откровенной беседе.В метро “по знакомству” Николай рассказал: был период, когда каналом руководили другие люди, зарплату не платили целый год. Канал переживал смену владельцев, а сотрудникам оставалось только держаться друг за друга. — Не очень веселый период тогда был. Год нам не платили. Люди меня узнают на улице: “Ой, давайте сфотографируемся…”, “звезда…”, а у меня нет за что на работу ехать, — говорит ведущий. Спасала мама — со своей пенсией. А еще помогали знакомства. — Я тогда жил на Харьковском массиве. У меня были “подружки” в метро, так они меня пускали бесплатно. Я еду — такая “звезда” — без копейки в кармане…, — с усмешкой вспоминает Николай. Когда сменился владелец, ситуация выровнялась. “Я стал олигархом”, — шутит Николай. Но добавляет: олигархом очень бережливым. Читать по теме На Burning Man и в эфире ICTV2: Николай Луценко снова прогнозирует для страны и мира Нехай проблеми та незгоди не роблять вам у житті погоди — снова будет звучать в ефире. Лагом, и этого достаточно Сейчас свою философию жизни он описывает словом “лагом”. Это шведское понятие, которое означает разумную достаточность. Когда всего достаточно — без излишка, но и без недостатка. — Это же несчастье, когда хочешь чего-то, а не можешь. Большая дельта между “хочу” и “могу” — это и есть проблема, — говорит Николай. И наоборот: когда уже нечего хотеть, потому что все есть — это тоже не очень хорошо. И еще немного пенсии Последние несколько лет Николай Луценко не появлялся в эфире, но говорит — жил спокойно. Выручала пенсия. — У меня пенсия нормальная. Почти максимальная, — позволил заглянуть в свой кошелек пан Николай. Но уточняет: — Когда я уходил на пенсию, она была очень неплохая. Но госпожа инфляция своими зубками откусила немало. Но все равно жить можно. И добавляет, что в свое время очень много работал и отдавал налогов государству. Поэтому этот размер пенсии оправдан. Телеведущие СТБ также поделились интересными историями о динамике, творчестве и неожиданностях в их профессии. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Пенсия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter