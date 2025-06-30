Тот самый любимец телезрителей Николай Луценко, чей прогноз погоды десятилетиями был обязательной частью эфиров на телевидении, сейчас снова в эфире. Его Миколина погода вернулась в программу Ранок у великому місті на ICTV2.

В большой беседе с Алиной Доротюк Николай рассказал о своей жизни, и что оставалось за кадром.

В частности, о том, как в определенный момент звездной карьеры у него не было почти ничего. Как это произошло и почему сегодня он живет по шведской философии лагом — Николай поделился в откровенной беседе.

В метро “по знакомству”

Николай рассказал: был период, когда каналом руководили другие люди, зарплату не платили целый год. Канал переживал смену владельцев, а сотрудникам оставалось только держаться друг за друга.

— Не очень веселый период тогда был. Год нам не платили. Люди меня узнают на улице: “Ой, давайте сфотографируемся…”, “звезда…”, а у меня нет за что на работу ехать, — говорит ведущий.

Спасала мама — со своей пенсией. А еще помогали знакомства.

— Я тогда жил на Харьковском массиве. У меня были “подружки” в метро, так они меня пускали бесплатно. Я еду — такая “звезда” — без копейки в кармане…, — с усмешкой вспоминает Николай.

Когда сменился владелец, ситуация выровнялась. “Я стал олигархом”, — шутит Николай. Но добавляет: олигархом очень бережливым.

Лагом, и этого достаточно

Сейчас свою философию жизни он описывает словом “лагом”. Это шведское понятие, которое означает разумную достаточность. Когда всего достаточно — без излишка, но и без недостатка.

— Это же несчастье, когда хочешь чего-то, а не можешь. Большая дельта между “хочу” и “могу” — это и есть проблема, — говорит Николай. И наоборот: когда уже нечего хотеть, потому что все есть — это тоже не очень хорошо.

И еще немного пенсии

Последние несколько лет Николай Луценко не появлялся в эфире, но говорит — жил спокойно. Выручала пенсия.

— У меня пенсия нормальная. Почти максимальная, — позволил заглянуть в свой кошелек пан Николай.

Но уточняет:

— Когда я уходил на пенсию, она была очень неплохая. Но госпожа инфляция своими зубками откусила немало. Но все равно жить можно.

И добавляет, что в свое время очень много работал и отдавал налогов государству. Поэтому этот размер пенсии оправдан.

Телеведущие СТБ также поделились интересными историями о динамике, творчестве и неожиданностях в их профессии.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.