Умеренность и гармония в жизни! Что такое концепция лагом и каковы ее принципы

Швеция — это страна, известная своей стабильностью, высоким уровнем жизни и эффективной социальной системой, неоднократно признавалась одной из самых счастливых стран в мире. Секрет их благополучия может частично заключаться в уникальном шведском принципе, известном как лагом.

Это слово в опытном переводе означает в меру, умеренность или достаточно, и отражает глубоко укоренившийся подход к жизни, который помогает сохранять баланс во всем.

Подробнее о том, что такое лагом и зачем скандинавы придерживаются этого принципа — рассказываем далее в материале.

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Что такое лагом

Лагом — это шведская концепция жизни, отражающая стремление к умеренности, эффективности и гармонии во всех аспектах жизни: от рабочего пространства до домашнего уюта, от личных отношений до отношения к природе.

Если обобщить, шведская философия жизни лагом построена на принципе сбалансированности или разумного потребления в жизни. Эта концепция учит людей понимать, когда им достаточно чего-то и больше не нужно, но в то же время не ограничивает никаких его потребностей или желаний.

Лагом имеет большое значение в различных аспектах жизни, включая работу, личные отношения, образ жизни, потребление и даже экологическую устойчивость.

Как концепцию лагом применяют в жизни

В питании

Философия лагом эффективно применяется шведами в питании. К примеру, у них принято, что каждый сам себе насыпает порцию еды, даже в гостях. Ты можешь насыпать сколько захочешь, но важно все съесть. Все потому, что считается дурным тоном оставлять еду на тарелке.

В общем, лагом поощряет потребление пищи в умеренных количествах, избегая переедания. Это означает есть достаточно для удовлетворения голода, но не переедать.

В повседневной жизни

Эта философия широко используется шведами и в повседневной жизни. Например, лагом способствует здоровому балансу между работой и отдыхом, отвергая идею переработки в пользу эффективности и достаточного времени для восстановления.

Также лагом это и об умеренности в использовании ресурсов и охране окружающей среды. Он учит быть eco-friendly и не засорять нашу планету.

В дизайне

Лагом, как философия, нашел свое отражение не только в повседневной жизни, но и в дизайне интерьера, где он пропагандирует простоту, практичность и долговечность.

Если шведы делают ремонт придерживаясь этого принципа, они используют простую цветовую гамму, спокойные светлые тона и оттенки. Основным критерием является функциональность всей мебели и предметов интерьера, но декоративные элементы тоже присутствуют.

Отметим, что стиль лагом в интерьере — это про минимализм и организованную систему хранения вещей. Также при создании дизайна дома в этом стиле, важными элементами будут гардеробная, кладовая или просто большое количество открытых или закрытых шкафов и полок, на которых можно упорядочить все необходимое.

В моде

Лагом в моде отображается через простые, но элегантные вещи. Он предпочитает классический стиль, который не выходит из моды, вместо быстротечных трендов. Кроме того, концепция лагом побуждает к выбору одежды высшего качества, которая прослужит дольше, вместо большого количества дешевых вещей.

Также шведы считают, что стоит отдавать предпочтение практичным вещам. Поэтому основным правилом в Швеции является одеться в соответствии с погодой.

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