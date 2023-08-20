Путешествия и вдохновение

Очереди за жильем, космические цены и бомбоубежища: жизнь в Швеции глазами украинки

Даниэла Долотова, редактор сайта 20 августа 2023, 18:00
Швеція
Фото: Unsplash

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