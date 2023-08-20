Очереди за жильем, космические цены и бомбоубежища: жизнь в Швеции глазами украинки

Валерия родом из Кременчуга. Переехала в Швецию сознательно, потому что ее уже ждала там любимая работа дизайнером.

Она знала, что будет там работать, поэтому ехала уже морально настроенной. Но, несмотря на это, Стокгольм и сама страна оказалась для нее сплошным открытием. Местная культура и менталитет людей совсем отличаются от украинцев.

В программе Ранок у Великому Місті девушка поделилась своими впечатлениями о жизни в Стокгольме, закрытостью шведов, чистыми и пустыми улицами, трудностями аренды жилья и рассказала, какие они шведские бомбоубежища.

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О шведах

Валерия говорит, что сразу заметила, что шведы действительно холоднее и закрытее, чем украинцы. Чтобы попасть в их близкий круг общения, нужно приложить немало усилий.

Даже когда заходишь в метро или автобус. И там есть двойные сиденья, то там шведы сидят по одному. Они лучше постоят, чем друг к другу подсядут, чтобы не нарушить кому-то атмосферу.

О жилье в Швеции

Найти украинцам жилье в другой стране, это дело непростое. Например, в столице Швеции, отмечает Валерия, безумный спрос на рынке недвижимости. Жилища катастрофически не хватает, даже для местных. И это, если не говорить о слишком высоких ценах на аренду.

В Стокгольме очень большие очереди на апартаменты. Поэтому, когда ты приходишь снимать квартиру, тебе нужно понравиться владельцу. После тебя и перед тобой еще есть миллион разных людей, которые тоже хотят эту квартиру.

Для Валерии этот процесс усложнялся, потому что она искала квартиру, в которой можно жить с домашними питомцами. Круг значительно сужался. Однако девушка признается, что ей повезло с тем, что она приехала и сразу познакомила владельца со своей собачкой.

Валерия говорит, что была удивлена, когда узнала, что в Стокгольме даже соседи могут повлиять на владельца квартиры и сказать, что они против такого арендатора.

О ценах на продукты в Швеции

Хотя Валерия в Европе оказалась не в первый раз и работает там дизайнером, но признается, что цены очень шокируют. К примеру, помидоры зимой могут стоить и около шести евро за килограмм, а это около 240 грн.

Об Украине

Валерия говорит, что шведы, с которыми она общается, очень часто интересуются ситуацией в Украине. Больше всего их поражает, как оставшиеся в стране украинцы адаптировались к жизни среди войны.

Также шведы в шоке, что в Украине нет системы бомбоубежищ. Ведь в Швеции в каждом доме есть собственное, или вход в совместное укрытие.

В Швеции для Валерии дорого, иногда неприветливо и непривычно, но пока она строит свою жизнь за границей, учится принимать свою обыденность и воспринимать ее такой, как она есть. И хотя преимущества иностранной жизни из-за разницы в менталитете ей ценить тяжело, она все равно пытается адаптироваться.

Также раньше мы рассказывали о жизни в Германии. Читай, к чему нужно готовиться и что удивляет наших граждан.

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