Подорожі та натхнення

Черги за житлом, космічні ціни та бомбосховища: життя у Швеції очима українки

Даніела Долотова, редакторка сайту 20 Серпня 2023, 18:00
Швеція
Фото: Unsplash

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