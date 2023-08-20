Черги за житлом, космічні ціни та бомбосховища: життя у Швеції очима українки

Валерія — родом із Кременчука. Переїхала до Швеції свідомо, бо на неї вже чекала там улюблена робота дизайнеркою.

Вона знала, що буде там працювати, тому їхала вже морально налаштованою. Але попри це Стокгольм та сама країна виявились для неї суцільним відкриттям. Адже місцева культура та менталітет людей зовсім відрізняються від українців.

У програмі Ранок у Великому Місті Дівчина поділилася своїми враженнями про життя у Стокгольмі, закритістю шведів, чистими та пустими вулицями, труднощами оренди житла та розповіла, які вони — шведські бомбосховища.

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Про шведів

Валерія каже, що одразу помітила, що шведи дійсно більш холодні та закриті люди, ніж українці. Щоб потрапити у їхнє близьке коло спілкування, треба докласти немало зусиль.

Навіть коли заходиш у метро чи автобус і там є подвійні сидіння, але шведи сидять по одному. Вони краще постоять, ніж одне до одного підсядуть, щоб не порушити комусь атмосферу.

Про житло у Швеції

Знайти українцям житло в іншій країні, то справа непроста. Наприклад, у столиці Швеції, зазначає Валерія, шалений попит на ринку нерухомості. Житла катастрофічно не вистачає, навіть для місцевих. І це, якщо не говорити про занадто високі ціни на оренду.

У Стокгольмі дуже великі черги на апартаменти. Тому коли ти приходиш винаймати квартиру, тобі потрібно сподобатись власнику. Після тебе та перед тобою ще є мільйон різних людей, які так само хочуть цю квартиру.

Для Валерії цей процес ускладнювався, бо вона шукала квартиру, у якій можна жити з домашніми улюбленцями. Тож коло значно звужувалось. Однак дівчина зізнається, що їй пощастило з тим, що вона приїхала та одразу познайомила власника зі своїм песиком.

Валерія говорить, що була дуже здивована, коли дізналась, що у Стокгольмі навіть сусіди можуть вплинути на власника квартири та сказати, що вони проти такого орендаря.

Про ціни на продукти у Швеції

Хоча Валерія в Європі опинилась не вперше та працює там дизайнеркою, але зізнається, що ціни дуже шокують. Наприклад, помідори взимку можуть коштувати й близько шести євро за кілограм, а це близько 240 грн.

Про Україну

Валерія каже, що шведи, з якими вона спілкується, дуже часто цікавляться ситуацією в Україні. Найбільше їх вражає, як українці, які залишились у країні, адаптувались до життя серед війни.

Також шведи шоковані, що в Україні немає системи бомбосховищ. Адже у Швеції у кожному будинку є власний сховок або ж вхід у спільне укриття.

У Швеції для Валерії дорого, іноді непривітно та незвично, але поки що вона будує своє життя за кордоном, вчиться приймати свою буденність та сприймати її такою, як вона є. І хоч переваги іноземного життя через різницю в менталітеті їй цінити важко, вона все одно намагається адаптуватися.

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