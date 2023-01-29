Скільки коштує життя у Празі для українців: житло, транспорт та комунальні послуги

Європою все більше розтікається українська діаспора. Причиною стала війна в Україні, але багато хто їздить за кордон у справах чи як турист всього на кілька днів.

Наприклад, Прага — столиця Чехії, нині займає третє місце у Європі за кількістю прийнятих біженців з України. А ще війна відчутно вплинула на економіку країни: рівень інфляції тут один із найвищих у Європі.

Якщо ти плануєш поїхати у Прагу і не знаєш, у скільки там обійдеться життя для українців — читай наш матеріал та готуйся до поїздки!

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Скільки коштує житло у Празі

Центр Праги не пристосований для тривалого проживання: тут дуже вузькі та людні вулиці, немає зелених зон. Квартири тут здають туристам досить дорого, ясна річ.

Натомість у віддалених від центру районах можна побачити будинки часів соціалізму та нові багатоповерхові таунхауси.

Найпоширенішим варіантом житла тут є дво- або триповерхові вілли, які діляться між кількома сім’ями.

Для кожної сім’ї тут виділені метри землі перед будинком, тож можна зайнятися садівництвом. Часто такі квартири у віллах орендують й студенти. Та після початку повномасштабного вторгнення до України ціни на оренду житла у Празі помітно зросли через велику кількість біженців.

Середня ціна за дві кімнати й кухню — 20 тисяч крон (800 євро). Кімната у спільному помешканні або квартира-студія із суміщеними спальнею, вітальнею й кухнею обійдеться вдвічі дешевше.

Корінні мешканці Праги рідко купують житло, адже щоб придбати власні метри, доведеться брати іпотеку на 15-20 років. Ціни на житло стартують від 8 – 10 мільйонів крон (330-420 тисяч євро).

На околицях міста ціни нижчі, у районах на кшталт Černý Most. Найдорожчі райони — історичні передмістя, як-от: Голешовіце, Карлін, Виногради. Десь посередині — Žižkov і Hloubětín.

Нині ж на невиправдано високі ціни на житло скаржаться й місцеві.

Комунальні послуги: скільки платять у Празі?

У Празі працює досить цікава система завдатку за комунальні послуги. Протягом півроку чи року людина сплачує фіксовану суму — на свій розсуд. А наприкінці визначеного періоду вона дізнається, скільки насправді спожила за це термін.

Якщо сума менша від тієї, яку людина заплатила — їй повернуть різницю.

Власники помешкань, які здають в оренду, часто просять орендарів самостійно укладати договір із компаніями, що постачають електроенергію й газ.

У Празі не є поширеною система центрального опалення. До того ж на ринку компаній немає монополістів, тож обирати постачальника газу чи води можна самостійно. Але комунальні послуги залежать від району, де людина проживає.

До комунальних послуг також входить й вивезення сміття.

Транспорт у Празі

Основою транспорту у Празі є метро та трамваї. Відомо, що трамвайна мережа Праги є найбільшою у Європі. Трамваї можуть відвезти тебе до будь-якої точки міста. Навіть на найзавантаженіших маршрутах трамваї курсують кожні чотири хвилини.

Метро має три гілки та сполучає береги Праги між річкою Влтавою — майже як у Києві.

У Празі діє один квиток на увесь транспорт. Щоб економити, можна купити проїзні на місяць, півроку чи рік.

Для дітей до 15 років проїзд громадським транспортом є безкоштовним, але якщо людина їде без квитка — можна отримати штраф розміром 800 крон. Також штрафують і за їжу та напої у транспорті.

Автівками резиденти міста користуються рідко, бо потрапити будь-куди можна лиш з допомогою громадського транспорту. До того ж у місті практично немає безплатних паркомісць. Місцеві мають значну знижку на постійні паркомісця, для них це коштує приблизно 60 євро на рік.

Якщо ти не місцевий, доведеться сплачувати приблизно 100 євро на рік.

До речі, у Празі можна замовити таксі Bolt та Uber, однак тарифи тут у кілька разів вищі за українські. Дістатися за місто можна електричкою чи поїздом, просто на вході варто доплатити суму, якщо вона перевищує ціну твого квитка.

Харчування у Празі: вартість та різноманіття

У Чехії більшість овочів та фруктів є імпортними, тож знайти там помідор з томатним запахом буде складно. Високі ціни також на рибу та морепродукти, а їхній асортимент у Празі дуже малий.

Також у Празі не продають слабосолоний лосось, лише копчений.

Є у Празі й ринки, проте на відміну від українських, на такі базарчики йдуть люди з вищим за середній рівень доходів.

Але практично всюди веганські продукти, а у популярних фастфудах завжди присутнє рослинне меню. Big Mac меню в McDonald’s коштує 165 крон (7 євро), меню із веганським бургером — 185 крон (7,7 євро).

Лікарня, салон краси та школа: як бути у Празі?

Звиклим до української системи обслуговування у Празі буде важко. Державні медичні заклади пропонують широкий спектр послуг, водночас до вузьких спеціалістів великі черги, записуватися на прийом потрібно за три — чотири місяці.

Водночас обов’язковим є страхування. За пенсіонерів, жінок в декреті, дітей та студентів платить держава.

Індустрія краси у Празі не розвинена та дуже дорога. Найпопулярнішими тут є українські майстри, бо вважаються вони найбільш кваліфікованими. Стрижка на волосся середньої довжини у Празі коштує від 1000 крон (40 євро).

Фарбування волосся в один тон обійдеться в близько 3000 крон (125 євро) для каре, складне фарбування коштує дорожче. За манікюр із покриттям у салоні в середньому беруть 800 крон (35 євро).

Влаштувати дитину в школу чи садок досить складно через великі черги. Навчання у приватній школі коштує в середньому 12 000 крон (500 євро) на місяць. Місяць навчання у дитсадку коштує від 8000 до 15 000 крон (330–625 євро).

Найважче за кордоном знайти роботу за власними уміннями. У цьому переконалися героїні, про яких ми писали в нашому іншому матеріалі: читай, як українки роботу на чужині шукали.

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