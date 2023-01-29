Подорожі та натхнення

Скільки коштує життя у Празі для українців: житло, транспорт та комунальні послуги

Вікторія Мельник, редакторка сайту 29 Січня 2023, 08:00
Життя у Празі
Фото: Pexels

Більше новин
Бомбочка
Повний релакс та маса задоволення: як зробити бомбочку для ванни
Як дізнатися, чи прослуховують телефон
Як дізнатися, чи прослуховують мій телефон? Пояснює експерт з кібербезпеки
Пенсія
Які документи потрібні для оформлення пенсії: повний перелік та як податися онлайн
Карта бойових дій в Україні 29.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Матеріали по темі

Карта бойових дій в Україні 29.01.2023 онлайн
Актуальна карта бойових дій в Україні 29 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
аеророзвідник на псевдо Інструктор
Як казав митець — я стріляти хочу!Історія аеророзвідника на псевдо Інструктор
Як підготуватися до повернення військового
Зробити краще, а не нашкодити — як огорнути теплом військових, які повернулися з війни
Як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку

Відео
Карта бойових дій в Україні 29.01.2023 онлайн

Актуальна карта бойових дій в Україні 29 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:02:16
Як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
Поки РФ залякує, ЗСУ готуються наступати: як проходять військові навчання на Запорізькому напрямку
0:04:16
Харків Салтівка
Рятувальники вже не рахують кількість знесених будинків — на що перетворилась харківська Салтівка
0:10:00
новий масштабний наступ РФ
Війна не закінчиться завтра. Чи буде новий масштабний наступ РФ та коли він може розпочатись
0:03:54
Що відбувається на ринку праці
З тріском впав, а потім почав своє відродження: що відбувається на ринку праці під час повномасштабної війни
Актуальна карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 28 січня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:04:37
Обстріл Києва
Жінка йшла по склу босоніж: наслідки ракетної атаки на Київ
0:02:47
українські ляльки
Навіть українські ляльки в Лос-Анджелесі допомагають ЗСУ: як майстрині наближають перемогу
0:05:04
Історія чоловіка який втратив дружину та дім
Кохана повернулась додому вже в труні: історія чоловіка, який втратив дружину та дім через злочини росіян на Київщині
0:11:54
Сергій Шкарлет
Свідома позиція — знати історію своєї держави: Шкарлет про перелік обов’язкових предметів та умови вступу у 2023 році
Більше відео
Місячний календар риболовлі на лютий 2023: коли клюватиме риба
Читати далі
Коли чекати найбільшого кльову? Місячний календар риболовлі на лютий 2023
рецепт дерунів
Читати далі
Хрумка золотава скоринка! Простий рецепт дерунів з м’ясом від Ектора Хіменеса-Браво

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь