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Довкола все чуже й мене ніхто не розуміє — як подолати почуття неприйняття за кордоном

Олена Яковлєва, редакторка сайту 07 Серпня 2022, 15:00
Довкола все чуже й мене ніхто не розуміє — як подолати почуття неприйняття за кордоном
Фото: Pexels

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