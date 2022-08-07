Довкола все чуже й мене ніхто не розуміє — як подолати почуття неприйняття за кордоном

Мільйони громадян України були змушені тікати від війни за кордон. І хоча в тих країнах, куди виїхали наші співвітчизники, не стріляють, життя українців там важко назвати безтурботним.

Багато хто не був готовим до раптової та кардинальної зміни умов життя. І тому період адаптації в декого протікає достатньо складно.

Практична психологиня, членкиня Української спілки психотерапевтів, психологиня-консультантка Служби турботи про психічне здоров’я БФ Право на захист Олена Фроленкова розповіла, як подолати почуття неприйняття за кордоном та підтримати себе.

Чому виникає відчуття неприйняття за кордоном

Інші мова, уклад життя, традиції, негласні правила взаємодії — все це створює бар’єр між українськими переселенцями та мешканцями країн, що їх приймають.

Появі відчуття неприйняття за кордоном сприяють ще й проблеми з пошуком роботи.

Вони виникають з двох основних причин:

Українці не знають місцевої мови. Українські освіта та фаховий досвід не визнаються в деяких країнах.

Це призводить до того, що наші люди відчувають себе в чомусь “гіршими” за місцевих мешканців.

Як підтримати себе та не впасти у відчай

Дай собі час

Пам’ятай про те, що адаптація до нових умов життя завжди потребує певних зусиль та часу. Потрапивши в інше культурне середовище, людина має пройти певні етапи, перш ніж почне почуватись у ньому впевнено.

При цьому сам процес адаптації зазвичай є неоднорідним, тобто є періоди зменшення відчуття впевненості, а є періоди набуття більшої стійкості.

Знайди собі важливу справу

Дістатись до безпечного місця, врятувавши себе та членів своєї родини, — це вже чудово. Але багатьом цього недостатньо. Тож буде добре знайти собі справу, що підтримуватиме відчуття власної корисності.

Такою справою може стати допомога іншим українцям. Можна волонтерити та донатити. Головне — робити те, що ти вважаєш достатньо значущим.

Спілкуйся у “своєму “оточенні

Варто знайти “своїх” та спиратись на ці стосунки. Добре спілкуватись у колі українців, які знаходяться в схожих умовах у тій самій країні. Разом легше переживати будь-які складнощі.

Підтримуй внутрішній зв’язок з Україною

Внутрішній зв’язок з Україною стане важливою опорою. Для цього можна, наприклад, читати українські книжки та слухати вітчизняні пісні.

Дбай про себе

Дбай про своє здоров’я та психологічний добробут. Важливо мати налагоджений режим відпочинку та харчування, багато перебувати на свіжому повітрі та отримувати позитивні враження.

На розв’язання будь-яких задач потрібні сили. І адаптація не є виключенням.

Вивчай мову та місцеві традиції

Зверни увагу на те, що страждання від відчуття неприйняття напряму пов’язані з почуттям невпевненості. Воно з’являється тоді, коли є страх десь помилитись.

Аби почуватися вільніше, перебуваючи в новому культурному середовищі, збирай знання про місцеву культуру, звичаї, традиції та негласні правила.

А вивчення мови допоможе легше встановлювати контакт з місцевими мешканцями та відкриє нові можливості.

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