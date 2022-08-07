Вокруг все чужое и меня никто не понимает — как преодолеть чувство неприятия за границей

Миллионы граждан Украины были вынуждены бежать от войны за границу. И хотя в тех странах, куда уехали наши соотечественники, не стреляют, жизнь украинцев там трудно назвать беззаботной.

Многие не были готовы к внезапному и кардинальному изменению условий жизни. И поэтому период адаптации у некоторых протекает достаточно сложно.

Практический психолог, член Украинского союза психотерапевтов, психолог-консультант Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту Елена Фроленкова рассказала, как преодолеть чувство неприятия за рубежом и поддержать себя.

Почему возникает ощущение неприятия за границей

Другие язык, уклад жизни, традиции, негласные правила взаимодействия — все это создает барьер между украинскими переселенцами и жителями принимающих стран.

Появлению ощущения неприятия за границей способствуют еще и проблемы с поиском работы.

Они возникают по двум основным причинам:

Украинцы не знают местного языка. Украинское образование и профессиональный опыт не признаются в некоторых странах.

Это приводит к тому, что наши люди чувствуют себя в чем-то “хуже” местных жителей.

Как поддержать себя и не отчаяться

Дай себе время

Помни, что адаптация к новым условиям жизни всегда требует определенных усилий и времени. Попав в другую культурную среду, человек должен пройти определенные этапы, прежде чем начнет чувствовать себя в ней уверенно.

При этом сам процесс адаптации обычно неоднороден, то есть будут периоды уменьшения ощущения уверенности, а будут периоды обретения большей устойчивости.

Найди себе важное дело

Добраться до безопасного места, спасши себя и членов своей семьи, — это уже прекрасно. Но многим этого недостаточно. Так что будет хорошо найти себе дело, которое будет поддерживать ощущение собственной полезности.

Таким делом может оказаться помощь другим украинцам. Можно волонтерить и донатить. Главное — делать то, что ты считаешь достаточно значимым.

Общайся в “своем” окружении

Следует найти “своих” и опираться на эти отношения. Хорошо общаться в кругу украинцев, которые находятся в похожих условиях в той же стране. Так легче переживать любые сложности.

Поддерживай внутреннюю связь с Украиной

Внутренняя связь с Украиной станет важной опорой. Для этого, например, можно читать украинские книги и слушать отечественные песни.

Заботься о себе

Заботься о своем здоровье и психологическом благополучии. Важно иметь отлаженный режим отдыха и питания, много находиться на свежем воздухе и получать положительные впечатления.

Для решения любых задач нужны силы. И адаптация не исключение.

Изучай язык и местные традиции

Обрати внимание на то, что страдания от ощущения неприятия напрямую связаны с чувством неуверенности. Оно появляется тогда, когда есть страх где-нибудь ошибиться.

Чтобы чувствовать себя свободнее, находясь в новой культурной среде, собирай знания о местных обычаях, традициях и негласных правилах.

А изучение языка поможет легче устанавливать контакт с местными жителями и откроет новые возможности.

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Многие украинцы, которые сейчас находятся в безопасности, испытывают чувство вины и ограничивают себя в простых радостях жизни. То, что раньше было нормальным, сейчас кажется неуместным.

Психолог Анастасия Свердел рассказала, почему следует забыть про неуместность во время войны.

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