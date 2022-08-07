Вокруг все чужое и меня никто не понимает — как преодолеть чувство неприятия за границей

Миллионы граждан Украины были вынуждены бежать от войны за границу. И хотя в тех странах, куда уехали наши соотечественники, не стреляют, жизнь украинцев там трудно назвать беззаботной.
Многие не были готовы к внезапному и кардинальному изменению условий жизни. И поэтому период адаптации у некоторых протекает достаточно сложно.
Практический психолог, член Украинского союза психотерапевтов, психолог-консультант Службы заботы о психическом здоровье БФ Право на защиту Елена Фроленкова рассказала, как преодолеть чувство неприятия за рубежом и поддержать себя.
Другие язык, уклад жизни, традиции, негласные правила взаимодействия — все это создает барьер между украинскими переселенцами и жителями принимающих стран.
Появлению ощущения неприятия за границей способствуют еще и проблемы с поиском работы.
Они возникают по двум основным причинам:
Это приводит к тому, что наши люди чувствуют себя в чем-то “хуже” местных жителей.
Фото: Елена Фроленкова
Помни, что адаптация к новым условиям жизни всегда требует определенных усилий и времени. Попав в другую культурную среду, человек должен пройти определенные этапы, прежде чем начнет чувствовать себя в ней уверенно.
При этом сам процесс адаптации обычно неоднороден, то есть будут периоды уменьшения ощущения уверенности, а будут периоды обретения большей устойчивости.
Добраться до безопасного места, спасши себя и членов своей семьи, — это уже прекрасно. Но многим этого недостаточно. Так что будет хорошо найти себе дело, которое будет поддерживать ощущение собственной полезности.
Таким делом может оказаться помощь другим украинцам. Можно волонтерить и донатить. Главное — делать то, что ты считаешь достаточно значимым.
Следует найти “своих” и опираться на эти отношения. Хорошо общаться в кругу украинцев, которые находятся в похожих условиях в той же стране. Так легче переживать любые сложности.
Внутренняя связь с Украиной станет важной опорой. Для этого, например, можно читать украинские книги и слушать отечественные песни.
Заботься о своем здоровье и психологическом благополучии. Важно иметь отлаженный режим отдыха и питания, много находиться на свежем воздухе и получать положительные впечатления.
Для решения любых задач нужны силы. И адаптация не исключение.
Обрати внимание на то, что страдания от ощущения неприятия напрямую связаны с чувством неуверенности. Оно появляется тогда, когда есть страх где-нибудь ошибиться.
Чтобы чувствовать себя свободнее, находясь в новой культурной среде, собирай знания о местных обычаях, традициях и негласных правилах.
Чтобы чувствовать себя свободнее, находясь в новой культурной среде, собирай знания о местных обычаях, традициях и негласных правилах.
А изучение языка поможет легче устанавливать контакт с местными жителями и откроет новые возможности.
Больше полезной информации о том, как справляться с эмоциями в период войны, можно найти в Telegram-канале Психолог на зв’язку. Записаться на бесплатную кризисную консультацию можно здесь.
Многие украинцы, которые сейчас находятся в безопасности, испытывают чувство вины и ограничивают себя в простых радостях жизни. То, что раньше было нормальным, сейчас кажется неуместным.
Психолог Анастасия Свердел рассказала, почему следует забыть про неуместность во время войны.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!