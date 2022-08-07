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Вокруг все чужое и меня никто не понимает — как преодолеть чувство неприятия за границей

Елена Яковлева, редактор сайта 07 августа 2022, 15:00
Як побороти почуття неприйняття за кордоном - поради психологині
Фото: Pexels

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