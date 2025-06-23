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Ближе друзей и родителей: почему ИИ все чаще заменяет детям реальный мир

Ирина Танасийчук, журналист сайта 23 июня 2025, 08:30
почему подростки общаются с ии
Фото Unsplash, Pexels

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