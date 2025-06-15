ИИ имеет более высокий эмоциональный интеллект, чем некоторые люди: как языковые модели этого достигли

В вопросах искусственного интеллекта люди преимущественно делятся на два лагеря: первые — те, кто не чувствует существенную угрозу и не верит, что искусственный интеллект может отобрать работу и вообще быть опасным; и вторые — которые подозревают, что может произойти, и относятся к языковым моделям и ИИ с опаской.

Несмотря на частые факапы, искусственный интеллект имеет большие достижения. Одно из таких — превосходство над человеком в тестах на эмоциональный интеллект. Рассказываем об этом больше.

ИИ обошел человека в тестах на эмоциональный интеллект

Издание Psychology Today поделилось результатами исследования, которые шокируют. Шесть языковых моделей (LLM) смогли обойти человека в тестировании на эмоциональный интеллект. Обработать эмоционально информацию “роботы”, у которых нет эмоций и чувств, смогли лучше, чем люди.

Исследователи Женевского университета (UNIGE) и Бернского университета (UniBE) обнаружили, как именно языковые модели обходят людей в эмоциональном интеллекте. У людей уровень эмоционального интеллекта проверяют благодаря тестам с множественными ответами.

Аналогичные тесты дали пройти языковым моделям. Полученные результаты анализировали исследователи. Участие в тестировании приняли такие модели ИИ:

ChatGPT-o1

ChatGPT-4

Claude 3.5 Haiku

Gemini 1.5 flash

DeepSeek V3

Copilot 365

Каждая модель проходила следующие тесты: Ситуационный тест управления эмоциями (STEM), Ситуационный тест понимания эмоций (STEU), Женевский тест эмоциональной компетентности (GECo — Регулирование эмоций и GECo — Подтест управления эмоциями) и Женевский тест знаний EMOtion (GEMOK-Blends).

Результаты свидетельствуют, что большие языковые модели ИИ показали значительно более высокие результаты, чем участники-люди, со средним показателем точности 81% по сравнению со средним показателем у людей 56%.

Это означает, что некоторые языковые модели имеют аналогичные или более высокие навыки эмоционального интеллекта, чем многие люди.

Что такое эмоциональный интеллект

Термин “эмоциональный интеллект” был использован американскими психологами Джоном Д. Майером и Питером Саловеем в 1990 году. Его определили как набор навыков, который способствует точной оценке, выражению эмоций, идентификации их у себя и других.

Эмоциональным интеллектом также называют эффективное регулирование собственных эмоций, использование их для мотивации, улучшения своей жизни. Если упростить: это не способность быть или казаться хорошим, а навык использовать свои эмоции во благо в жизни.

Чаще всего к эмоциональному интеллекту относят: самоосознание, саморегуляцию, мотивацию, эмпатию, социальные навыки. Высокий эмоциональный интеллект у человека помогает ему выстраивать здоровые отношения с другими, иметь адекватную самооценку, способность принимать решения самостоятельно.

Развитие эмоционального интеллекта также помогает в карьере, психическом здоровье и личностном росте.

Раньше мы рассказывали, как ИИ может отобрать работу у женщин.

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