ИИ имеет более высокий эмоциональный интеллект, чем некоторые люди: как языковые модели этого достигли

Фото Unsplash В вопросах искусственного интеллекта люди преимущественно делятся на два лагеря: первые — те, кто не чувствует существенную угрозу и не верит, что искусственный интеллект может отобрать работу и вообще быть опасным; и вторые — которые подозревают, что может произойти, и относятся к языковым моделям и ИИ с опаской. Несмотря на частые факапы, искусственный интеллект имеет большие достижения. Одно из таких — превосходство над человеком в тестах на эмоциональный интеллект. Рассказываем об этом больше. ИИ обошел человека в тестах на эмоциональный интеллект Издание Psychology Today поделилось результатами исследования, которые шокируют. Шесть языковых моделей (LLM) смогли обойти человека в тестировании на эмоциональный интеллект. Обработать эмоционально информацию “роботы”, у которых нет эмоций и чувств, смогли лучше, чем люди.Исследователи Женевского университета (UNIGE) и Бернского университета (UniBE) обнаружили, как именно языковые модели обходят людей в эмоциональном интеллекте. У людей уровень эмоционального интеллекта проверяют благодаря тестам с множественными ответами. Аналогичные тесты дали пройти языковым моделям. Полученные результаты анализировали исследователи. Участие в тестировании приняли такие модели ИИ: ChatGPT-o1 ChatGPT-4 Claude 3.5 Haiku Gemini 1.5 flash DeepSeek V3 Copilot 365 Каждая модель проходила следующие тесты: Ситуационный тест управления эмоциями (STEM), Ситуационный тест понимания эмоций (STEU), Женевский тест эмоциональной компетентности (GECo — Регулирование эмоций и GECo — Подтест управления эмоциями) и Женевский тест знаний EMOtion (GEMOK-Blends). Результаты свидетельствуют, что большие языковые модели ИИ показали значительно более высокие результаты, чем участники-люди, со средним показателем точности 81% по сравнению со средним показателем у людей 56%. Это означает, что некоторые языковые модели имеют аналогичные или более высокие навыки эмоционального интеллекта, чем многие люди. Читать по теме Как ИИ может способствовать незаконной деятельности — схемы, о которых вы могли не слышать Рассказываем в нашем материале, как различные ИИ-модели могут поглощать информацию о незаконной деятельности и предоставлять её пользователям. Что такое эмоциональный интеллект Термин “эмоциональный интеллект” был использован американскими психологами Джоном Д. Майером и Питером Саловеем в 1990 году. Его определили как набор навыков, который способствует точной оценке, выражению эмоций, идентификации их у себя и других. Эмоциональным интеллектом также называют эффективное регулирование собственных эмоций, использование их для мотивации, улучшения своей жизни. Если упростить: это не способность быть или казаться хорошим, а навык использовать свои эмоции во благо в жизни. Чаще всего к эмоциональному интеллекту относят: самоосознание, саморегуляцию, мотивацию, эмпатию, социальные навыки. Высокий эмоциональный интеллект у человека помогает ему выстраивать здоровые отношения с другими, иметь адекватную самооценку, способность принимать решения самостоятельно. Развитие эмоционального интеллекта также помогает в карьере, психическом здоровье и личностном росте. Раньше мы рассказывали, как ИИ может отобрать работу у женщин. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: технологии, Искусственный интеллект Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter