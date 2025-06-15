Стиль жизни Техно

ИИ имеет более высокий эмоциональный интеллект, чем некоторые люди: как языковые модели этого достигли

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 июня 2025, 22:00
эмоциональный интеллект ии
Фото Unsplash

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