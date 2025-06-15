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ШІ має вищий емоційний інтелект, ніж деякі люди: як мовні моделі цього досягли

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 15 Червня 2025, 22:00
емоційний інтелект ші
Фото Unsplash

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