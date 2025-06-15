ШІ має вищий емоційний інтелект, ніж деякі люди: як мовні моделі цього досягли

У питаннях штучного інтелекту люди переважно діляться на два табори: перші — ті, хто не відчуває суттєвої загрози і не вірить, що штучний інтелект може відібрати роботу і загалом бути небезпечним; і другі — які підозрюють, що може статися, і ставляться до мовних моделей та ШІ з побоюванням.

Попри часті факапи, у штучного інтелекту є великі досягнення. Одне з таких — перевершення людини у тестах на емоційний інтелект. Розповідаємо про це більше.

ШІ обійшов людину у тестах на емоційний інтелект

Видання Psychology Today поділилося результатами досліджень, які шокують. Шість мовних моделей (LLM) змогли обійти людину в тестуванні на емоційний інтелект. Обробити емоційно інформацію “роботи”, які не мають емоцій та відчуттів, змогли краще, ніж люди.

Дослідники Женевського університету (UNIGE) та Бернського університету (UniBE) виявили, як саме мовні моделі обходять людей за емоційним інтелектом. У людей рівень емоційного інтелекту перевіряють завдяки тестам з множинними відповідями.

Аналогічні тести дали пройти мовним моделям. Отримані результати аналізували вже дослідники. Участь у тестуванні взяли такі моделі ШІ:

ChatGPT-o1

ChatGPT-4

Claude 3.5 Haiku

Gemini 1.5 flash

DeepSeek V3

Copilot 365

Кожна модель проходила такі тести: Ситуаційний тест управління емоціями (STEM), Ситуаційний тест розуміння емоцій (STEU), Женевський тест емоційної компетентності (GECo – Регулювання емоцій та GECo – Підтест управління емоціями) та Женевський тест знань EMOtion (GEMOK-Blends).

Результати свідчать, що великі мовні моделі ШІ показали значно вищі результати, ніж учасники-люди, із середнім показником точності 81% порівняно із середнім показником у людей 56%.

Це означає, що деякі мовні моделі мають аналогічні або вищі навички емоційного інтелекту, ніж багато людей.

Що таке емоційний інтелект

Термін “емоційний інтелект” був використаний американськими психологами Джон Д. Майєром та Пітером Саловеєм у 1990 році. Його визначили як набір навичок, які сприяють точному оцінюванню, вираженню емоцій, ідентифікації їх у себе та інших.

Емоційним інтелектом також називають ефективне регулювання власних емоцій, використання їх для мотивації, покращення свого життя. Якщо спрощувати: це не здатність бути чи здаватися хорошим, а навичка використовувати свої емоції на благо у житті.

Найчастіше до емоційного інтелекту зараховують: самоусвідомлення, саморегуляцію, мотивацію, емпатію, соціальні навички. Високий емоційний інтелект у людини допомагає їй вибудовувати здорові стосунки з іншими, адекватну самооцінку, здатність ухвалювати рішення без допомоги інших.

Розвиток емоційного інтелекту також допомагає у кар’єрі, психічному здоров’ї та особистісному зростанні.

Раніше ми розповідали, як ШІ може відібрати роботу у жінок.

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