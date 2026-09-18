Як правильно збирати гриби в лісі: головні правила для грибників

В Україні набирає обертів грибний сезон. Після дощів у лісі все частіше можна зустріти білі гриби, підберезники, маслюки, сироїжки та інші лісові знахідки. Але перед походом за грибами варто згадати кілька простих правил: як їх правильно зрізати, чому не треба розкопувати землю та у що складати врожай.

Розбираємося, як правильно збирати гриби, щоб не пошкодити грибницю, не зіпсувати знахідки дорогою додому та повернутися з лісу з цілим кошиком.

Як правильно збирати гриби, щоб не пошкодити грибницю

Те, що ми називаємо грибом, — лише його плодове тіло. Основна частина грибного організму, міцелій, або грибниця, знаходиться в ґрунті та лісовій підстилці. Саме тому під час збору важливо не розкопувати землю навколо гриба і не виривати разом із ним шматки моху чи ґрунту.

Тож, як правильно збирати гриби, щоб не пошкодити грибницю? Насамперед не потрібно ходити по одному й тому самому місцю десятки разів, витоптуючи траву та мох. Не варто розгрібати листя палицею або ножем, якщо ти шукаєш маленькі гриби, і тим більше не треба розкопувати ґрунт.

Сам гриб можна акуратно відокремити від землі. Якщо ти користуєтеся ножем, краще нахилитися до гриба та зробити короткий зріз якомога ближче до поверхні ґрунту. Після цього не потрібно розширювати ямку чи витягувати з неї землю.

Лісову підстилку навколо місця збору краще залишити недоторканою. Мох, листя та хвою не варто відривати великими шматками — вони є частиною природного покриву лісу.

Як правильно збирати гриби: зрізати, зривати чи викручувати

Тема про те, як правильно збирати гриби — зрізати чи викручувати, давно викликає суперечки серед грибників. Одні завжди ходять у ліс із ножем, інші звикли акуратно викручувати гриби руками.

Насправді ключове питання — не стільки в самому способі відокремлення гриба, скільки в тому, чи пошкоджується при цьому ґрунт і грибниця.

Зрізати гриби ножем

Для багатьох грибників ніж — незамінна річ у лісі. Знайшов гриб, нахилився, коротко зрізав ніжку біля самої землі — і можна йти далі.

У цьому способі є очевидна перевага: ніж дозволяє не розхитувати гриб і не тягнути його із ґрунту. Особливо зручно зрізати гриби, які ростуть у моху, серед трави або в місці, де ніжку складно взяти рукою.

Ще один плюс — гриб можна одразу оглянути на зрізі. Наприклад, перевірити, чи не червива ніжка.

Якщо ти обираєш, як правильно збирати гриби — зрізати чи виривати, то зрізання ножем є простим способом не турбувати ґрунт навколо знахідки. Головне — не залишати після себе розкопану ямку.

Викручувати гриби

Деякі грибники вважають за краще саме викручувати гриби. Звісно ж, якщо гриб має міцну ніжку та легко відділяється, його можна обережно викрутити. Для цього гриб беруть ближче до основи та плавно повертають, не смикаючи вгору з усієї сили.

Важливо не витягувати разом із грибом великий шматок ґрунту. Якщо після викручування утворилася невелика ямка, її можна легко прикрити землею та лісовою підстилкою.

Чи можна виривати гриби із землі

А ось просто хапати гриб за ніжку та щосили виривати його із землі не варто. Разом із грибом можна підняти ґрунт, пошкодити мох і порушити лісову підстилку. Якщо маєте ніж — нахиліться та зріж гриб коротко біля землі.

Після цього залишки ґрунту на ніжці можна не відривати руками в лісі. Невеликий шматочок землі краще залишити, а вже вдома очистити гриб перед приготуванням.

Як правильно збирати гриби в лісі: основні правила

Є кілька правил, які варто пам’ятати кожному, хто йде до лісу за грибами.

Перше і найважливіше — не бери гриби, у яких не впевнений. Якщо не можеш точно визначити вид, краще залишити його в лісі. Не варто перевіряти їстівність за народними методами, запахом або кольором.

Друге — не розкопуй землю. Якщо під листям чи мохом побачили гриб, не потрібно розгрібати навколо нього все до коріння.

Третє — дивися під ноги. Під час пошуку легко захопитися й почати ходити по одному місцю. Але витоптувати мох, траву та грибні місця не потрібно.

Четверте — після того як знайшов один гриб, уважно подивися навколо. Дуже часто поруч ховаються ще кілька — їх можуть прикривати листя, трава або гілки.

П’яте — не залишай пошкоджену ділянку після збору. Якщо гриб викрутили й у землі залишилася невелика ямка, її можна прикрити лісовою підстилкою.

І ще одне важливе правило грибника — не поспішай. Краще уважно оглянути знайдений гриб і місце навколо нього, ніж набрати повний кошик невідомих знахідок.

У що краще збирати гриби: кошик, відро чи пакет

Для грибів найкраще підходить кошик. Він не тільки зручний для перенесення, а й дозволяє повітрю проходити між грибами.

У кошику гриби менше пріють і не так швидко втрачають свіжість. Крім того, під час дороги вони не лежать у щільно закритому просторі.

Пакет для грибів — не найкращий варіант. Якщо набрати в нього багато лісових дарів, вони почнуть тиснути один на одного, ламатися та нагріватися.

Відро теж можна використовувати, але його не варто заповнювати доверху. Великі гриби під власною вагою можуть пошкодити ті, що лежать унизу.

У кошик краще складати гриби обережно, не утрамбовуючи їх. Капелюшками вниз вони менше пошкоджуються під час ходьби лісом.

А вже вдома гриби потрібно перебрати, очистити від землі та лісового сміття й ще раз перевірити кожен екземпляр. Якщо якийсь гриб викликає сумнів, ризикувати не варто.

Читай також як сушити білі гриби у духовці: прості способи з конвекцією, без і в сушарці.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!