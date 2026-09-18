Як розмножити виноград восени: прості методи для любителів

З настанням осені після збору врожаю стає актуальним питання заготовки нового посадкового матеріалу, зокрема винограду. Залежно від бажаних результатів необхідно обрати найбільш вдалий метод розмноження винограду в домашніх умовах та взятися до роботи.

У нашому матеріалі розповідаємо, як розмножити виноград восени живцями та відводками й підготувати посадковий матеріал.

Як розмножити виноград восени

Розмножити виноград восени можна різними способами. У нашій статті ми розглянемо найпростіші — живцювання та відводки. Живці, які називають чубуками, заготовляють після опадання листя під час осінньої обрізки рослини. А розмноження відводками роблять за допомогою закопування лози у підготовлену землю, щоб ця лоза активно почала вкорінюватися весною із настанням тепла.

Як розмножити виноград живцями

Розмноження винограду живцями найкраще проводити з вересня до кінця осені, поки не настали заморозки. Живці або чубуки — це визрілі пагони, які використовують для вегетативного розмноження.

Живцювання дозволяє отримати ідентичні батьківським формам екземпляри. А ще цей спосіб не потребує спеціальних навичок, тому зробити це буде нескладно.

Правила заготівлі живців винограду

здорову винограду лозу коричневого кольору наріж по 120 см по міжвузлю, очисть від пасинків та вусиків;

найкращою частиною для саджанців є середня частина лози, відстань між бруньками на ній має бути не більше 12 см;

зв’яжи нарізану лозу в пучки;

зберігай в прохолодному місці при температурі від -2°C до +4°C і невеликій вологості;

зберігай чубуки до середини лютого, якщо будеш висаджувати їх в приміщенні, а якщо одразу в ґрунт, тоді треба чекати завершення заморозків.

Як розмножити виноград відводками

Розмноження винограду відводками восени полягає у тому, що прикопування здеревілої лози відбувається до настання заморозків. Ця лоза має безпечно перезимувати, а потім рано навесні пустити коріння. Під час укорінення відводки винограду живляться від материнської рослини, тому мають високі шанси на виживання.

Правила розмноження винограду відводками

біля основи куща вибери здорову однорічну лозу коричневого кольору і очисть її;

прикопай у підготовлену канавку — верхівку лози залиш над поверхнею та присип її землею на зимівлю;

у канавці має бути компост, перегній або замішаний із добривами торф.

Як підготувати посадковий матеріал

Перед пророщуванням живці винограду вимочи 24 години в укорінювачі. Далі необхідно їх обрізати на 1 сантиметр знизу та на 3 сантиметри зверху. Нижні бруньки видали, і постав живці у ємність із нехлорованою водою на дні ємності.

Після накрий їх пакетом і зберігай у теплому приміщенні, допоки не з’являться корінці — орієнтовно за 2-4 тижні. Коли корінці виростуть до 1 см, пересади в ґрунт в обрізаних пластикових пляшках і помірно поливай. Весною саджанці можно пересаджувати на відкритий простір.

Якщо ти розмножуєш виноград відводками, тоді з настанням весни прибери з відведеної лози шар землі або мульчі. Вилий на лозу 2 відра теплої води, щоб вона могла активувати свій ріст. Підгодуй мінеральними добривами та зафіксуй верхівку лози для подальшого росту.

Раніше ми розповідали про те, коли пересаджувати виноград — терміни та правила перенесення лози на нове місце.

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