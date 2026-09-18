Як розмножити виноград восени: прості методи для любителів

З настанням осені після збору врожаю стає актуальним питання заготовки нового посадкового матеріалу, зокрема винограду. Залежно від бажаних результатів необхідно обрати найбільш вдалий метод розмноження винограду в домашніх умовах та взятися до роботи.
У нашому матеріалі розповідаємо, як розмножити виноград восени живцями та відводками й підготувати посадковий матеріал.
Як розмножити виноград восени
Розмножити виноград восени можна різними способами. У нашій статті ми розглянемо найпростіші — живцювання та відводки. Живці, які називають чубуками, заготовляють після опадання листя під час осінньої обрізки рослини. А розмноження відводками роблять за допомогою закопування лози у підготовлену землю, щоб ця лоза активно почала вкорінюватися весною із настанням тепла.
Як розмножити виноград живцями
Розмноження винограду живцями найкраще проводити з вересня до кінця осені, поки не настали заморозки. Живці або чубуки — це визрілі пагони, які використовують для вегетативного розмноження.
Живцювання дозволяє отримати ідентичні батьківським формам екземпляри. А ще цей спосіб не потребує спеціальних навичок, тому зробити це буде нескладно.
Правила заготівлі живців винограду
- здорову винограду лозу коричневого кольору наріж по 120 см по міжвузлю, очисть від пасинків та вусиків;
- найкращою частиною для саджанців є середня частина лози, відстань між бруньками на ній має бути не більше 12 см;
- зв’яжи нарізану лозу в пучки;
- зберігай в прохолодному місці при температурі від -2°C до +4°C і невеликій вологості;
- зберігай чубуки до середини лютого, якщо будеш висаджувати їх в приміщенні, а якщо одразу в ґрунт, тоді треба чекати завершення заморозків.
Як розмножити виноград відводками
Розмноження винограду відводками восени полягає у тому, що прикопування здеревілої лози відбувається до настання заморозків. Ця лоза має безпечно перезимувати, а потім рано навесні пустити коріння. Під час укорінення відводки винограду живляться від материнської рослини, тому мають високі шанси на виживання.
Правила розмноження винограду відводками
- біля основи куща вибери здорову однорічну лозу коричневого кольору і очисть її;
- прикопай у підготовлену канавку — верхівку лози залиш над поверхнею та присип її землею на зимівлю;
- у канавці має бути компост, перегній або замішаний із добривами торф.
Як підготувати посадковий матеріал
Перед пророщуванням живці винограду вимочи 24 години в укорінювачі. Далі необхідно їх обрізати на 1 сантиметр знизу та на 3 сантиметри зверху. Нижні бруньки видали, і постав живці у ємність із нехлорованою водою на дні ємності.
Після накрий їх пакетом і зберігай у теплому приміщенні, допоки не з’являться корінці — орієнтовно за 2-4 тижні. Коли корінці виростуть до 1 см, пересади в ґрунт в обрізаних пластикових пляшках і помірно поливай. Весною саджанці можно пересаджувати на відкритий простір.
Якщо ти розмножуєш виноград відводками, тоді з настанням весни прибери з відведеної лози шар землі або мульчі. Вилий на лозу 2 відра теплої води, щоб вона могла активувати свій ріст. Підгодуй мінеральними добривами та зафіксуй верхівку лози для подальшого росту.
Раніше ми розповідали про те, коли пересаджувати виноград — терміни та правила перенесення лози на нове місце.
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