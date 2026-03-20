Коли садити виноград навесні: дослухаємося до біоритмів природи

Зими стають все теплішими, весни — довшими, а літо може й субтропічною спекою здивувати. Тож все більше садівників заглядаються на саджанці колись суто південного винограду. Ти також мрієш про власний виноградник? Дуже кортить посадити його якнайшвидше і як слід? Тоді з’ясуємо, коли саме варто садити виноград навесні.

На носі — весна, тож, зрозуміло, що садити виноград ти будеш найближчі дні-місяці. Але якщо ти новачок у цій справі, варто докладно вивчити тему, коли краще садити виноград.

У чому переваги посадки винограду навесні

Навесні ти занурюєш саджанець у вологий, напоєний талою водою ґрунт, рослина прокидається, в ній пришвидшується сокорух і саджанець активно вегетує.

Коли саме навесні краще і безпечніше садити виноград? Зазвичай маркером, на який орієнтуються виноградарі-профі, є набухання бруньок на дорослій лозі винограду.

Але, якщо весна затяжна і зненацька повертаються заморозки, то існує ризик, що саджанець буде довше оговтуватися після пересадки й більше страждатиме від холодів.

Аби зрозуміти, коли навесні саме у твоєму регіоні можна садити виноград, переглянь і врахуй поради та спостереження виноградарів-практиків свого регіону.

Як правильно обрати місце для посадки винограду навесні

Якщо ти хочеш, аби лоза, яку ти плануєш посадити, дала рясний і, головне, солодкий врожай, обирай правильно не лише час посадки, а і ділянку.

За смак плодів відповідає фотосинтез, який відбувається на світу. Винограду для накопичення цукру щодня потрібно щонайменше 5-7 годин сонця. Тож обери під посадку південний або південно-східний, південно-західний бік.

Добре саджати виноград біля стіни. Вона стане опорою для ліани й захищатиме від холодних протягів. Проте в зовсім глухому закутку лоза родитиме погано. Адже виноград — вітрозапильна рослина.

Тож для посадки винограду навесні обираємо світлу, помірно провітрювану ділянку і пам’ятай: чим більше сонця — тим солодші майбутні ягоди.

Як підготувати ямку для посадки винограду

Насамперед потрібно викопати ямку глибиною 60-80 см та шириною в 60 см. Це забезпечить коріння достатньо місця для розвитку.

Також потрібно подбати про дренаж. Для цього потрібно на дно ями бажано насипати 10-15 см щебеню, гравію або крупного піску.

Разом з тим потрібен і живильний шар. Щоб його зробити, необхідно змішати родючий ґрунт із перегноєм або компостом, додати 200-300 г суперфосфату та 2-3 л золи. Якщо ґрунт глинистий, додай також пісок.

Коли навесні висаджувати саджанці винограду у відкритий ґрунт

Зазвичай для посадки обирають саджанці з відкритою або закритою кореневою системою. Саджанці з відкритою кореневою системою потрібно висаджувати раніше, коли минуться сильні холоди, наприкінці квітня. Важливо, щоб в цей час земля прогрілася до 10°C, а повітря — до 15°C. Саджанці з закритою кореневою системою, тобто у земляному комі, висаджують пізніше, коли стає ясно, що заморозки стовідсотково не повернуться: десь у другій половині травня.

Аби вберегти весняні саджанці винограду від заморозків, і ще й посадити їх трохи раніше, у виноградарів є свій лайфхак:

Над лунками, куди плануєш посадити виноград, зроби мікротеплицю, аби ґрунт краще прогрівся. У такий нехитрий спосіб можна підвищити температуру на поверхні й у лунці на 5-8 градусів Цельсія.

За умов, що ти можеш забезпечити рясний полив, саджанцями з закритою кореневою системою можна розмножити виноград навіть влітку, у липні.

Як доглядати за саджанцем після посадки

Одразу після посадки рясно полий (10-15 л води). Протягом перших двох-трьох тижнів поливай раз на п’ять-сім днів, а після цього поступово скорочуй частоту поливу до одного разу на 10-14 днів. Навколо саджанця поклади шар мульчі товщиною 5-7 см, щоб утримати вологу. Це може бути солома, тирса, торф або суха трава. Молодий кущ потрібно притіняти, наприклад, агроволокном або спеціальним екраном, у перші тижні, поки він не зміцніє. Якщо саджанець має довгий пагін, його варто підв’язати до опори.

Добрива для винограду

У перші два-три місяці добрива винограду не потрібні, якщо під час посадки було внесено живильний шар.

Після трьох місяців можна використовувати рідке добриво: коров’як (1:10) або пташиний послід (1:20).

На другий рік після посадки винограду, навесні, варто використати азотні добрива для того, щоб покращити стан рослини. А вже влітку можна використати комплексні добрива, які містять фосфор, калій і мікроелементи.

Восени ж варто звернути увагу на калійно-фосфорні підживлення для зміцнення коріння.

Тепер сміливо обирай саджанці й чекай на сприятливу погоду.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!