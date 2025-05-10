Коли пересаджувати виноград: терміни та правила перенесення лози на нове місце

Виноградна лоза живе тривалий час, не менше 20-30 років, а гарно доглянута — й значно довше. Щоб переносити на нове місце дорослий кущ — потрібна поважна причина, а от молодим рослинам можна пошукати кращу ділянку. Коли пересаджувати виноград, щоб він добре прижився та активно родив — читай у матеріалі.

Який виноград краще пересадити

Виноградарі радять пересаджувати лише рослини віком до п’яти років. А ще краще — зовсім юні лози, до одного року. Вони почуватимуться на новому місці комфортно.

А от при переміщенні зрілої лози є великий ризик, що її коріння буде ушкоджене, і рослина загине. Для пересадки старого винограду беруть його відводок цілим кущем — так званий катавлак.

Коли можна пересаджувати виноград

Це можна зробити як восени, так і навесні й навіть влітку. Аби процедура була вдалою, потрібно знати особливості росту лози: її коренева система ніколи не перебуває в стадії спокою. Коріння росте навіть взимку, коли наземна частина спить. Звісно, за умови, що всередині ґрунту достатньо тепло.

Пересаджувати виноград можна і восени, і навесні, коли земля прогріється вище +8С.

Стебла в цей час ще перебуватимуть в стадії спокою, а всі сили рослина витрачатиме на посилений ріст коренів.

Якщо переносиш кущ восени, розрахуй так, щоб він встиг прижитися до настання морозів, адже коріння має в поверхневих шарах ґрунту отримувати живлення.

Восени краще пересаджувати дорослий виноград.

Чимало досвідчених садівників переносять виноград на нове місце навесні, коли земля добре прогрілася. Пересадку роблять тільки тоді, коли температура ґрунту буде не нижче 10 градусів тепла. Зазвичай такі умови складаються в кінці березня — на початку квітня.

А от влітку через сильну спеку та брак води кущ може не прижитися. Тому оптимальним буде дочекатися осені й пересаджувати у вересні — жовтні.

Головні правила осінньої пересадки винограду

Перенось виноград на нове місце восени лише після того, як опаде все листя. Саме в цей час настає фаза спокою, вегетація закінчується, а коріння розвивається. Якщо осінь тепла (або твій виноградник — у південній частині країни), то пересадку можна робити аж до початку листопада. Але як мінімум за два тижні до настання стійких холодів. Якщо посадити пізніше — рослина загине. Осінні саджанці неодмінно вкрий на зиму. Це правило стосується усіх регіонів.

Як пересадити виноград навесні

Навесні перенось лозу, коли почнеться рух соків й прокинуться бруньки. Перед посадкою ґрунт полий гарячою водою, щоб він зігрівся. Стебла перенесених на нове місце саджанців засип холодним ґрунтом, щоб сонячне тепло не розбудило бруньки передчасно. Ями для кущів готуй з осені. Під кожен саджанець викопай 80-сантиметрову яму і заповни її органічним добривом (перегноєм, компостом). Засип родючою землею. Навесні при висадці додай у яму листової землі, торфу та мінеральних добрив.

Навесні саджанці приживаються вкрай швидко, і вже до літа обростають першими бічними пагонами.

Пересадка лози влітку

Для літньої процедури посадкові ями готуй, як і восени. Викопай їх за місяць до пересаджування. Влітку зазвичай не вистачає вологи, тож землю рясно пролий водою. Після перенесення рослин на нову ділянку засип її компостом або соломою, щоб коріння в період приживання не відчувало спраги. Саджанці притіни, аби не погоріли на сонці. Не висаджуй виноград близько до високорослих плодових дерев та кущів.

Раніше ми розповідали, коли садити виноград навесні й пояснили всі тонкощі цієї процедури.

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