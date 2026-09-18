Как правильно собирать грибы в лесу: главные правила для грибников

В Украине набирает обороты грибной сезон. После дождей в лесу все чаще можно встретить белые грибы, подберезовики, маслята, сыроежки и другие лесные находки. Но перед походом за грибами стоит вспомнить несколько простых правил: как их правильно срезать, почему не нужно раскапывать землю и во что складывать урожай.

Разбираемся, как правильно собирать грибы, чтобы не повредить грибницу, не испортить находки по дороге домой и вернуться из леса с полной корзиной.

Как правильно собирать грибы, чтобы не повредить грибницу

То, что мы называем грибом, — лишь его плодовое тело. Основная часть грибного организма, мицелий, или грибница, находится в почве и лесной подстилке. Именно поэтому во время сбора важно не раскапывать землю вокруг гриба и не вырывать вместе с ним куски мха или почвы.

Итак, как правильно собирать грибы, чтобы не повредить грибницу? Прежде всего не нужно ходить по одному и тому же месту десятки раз, вытаптывая траву и мох. Не стоит раздвигать листья палкой или ножом, если ты ищешь маленькие грибы, и тем более не нужно раскапывать почву.

Сам гриб можно аккуратно отделить от земли. Если ты пользуешься ножом, лучше наклониться к грибу и сделать короткий срез как можно ближе к поверхности почвы. После этого не нужно расширять ямку или вытаскивать из нее землю.

Лесную подстилку вокруг места сбора лучше оставить нетронутой. Мох, листья и хвою не стоит отрывать большими кусками — они являются частью естественного покрова леса.

Как правильно собирать грибы: срезать, срывать или выкручивать

Тема о том, как правильно собирать грибы — срезать или выкручивать, давно вызывает споры среди грибников. Одни всегда ходят в лес с ножом, другие привыкли аккуратно выкручивать грибы руками.

На самом деле ключевой вопрос — не столько в самом способе отделения гриба, сколько в том, повреждается ли при этом почва и грибница.

Срезать грибы ножом

Для многих грибников нож — незаменимая вещь в лесу. Нашёл гриб, наклонился, коротко срезал ножку у самой земли — и можно идти дальше.

В этом способе есть очевидное преимущество: нож позволяет не раскачивать гриб и не тянуть его из почвы. Особенно удобно срезать грибы, которые растут во мху, среди травы или в месте, где ножку сложно взять рукой.

Ещё один плюс — гриб можно сразу осмотреть на срезе. Например, проверить, не червивая ли ножка.

Если ты выбираешь, как правильно собирать грибы — срезать или вырывать, то срезание ножом является простым способом не тревожить почву вокруг находки. Главное — не оставлять после себя раскопанную ямку.

Выкручивать грибы

Некоторые грибники предпочитают именно выкручивать грибы. Конечно, если гриб имеет крепкую ножку и легко отделяется, его можно осторожно выкрутить. Для этого гриб берут ближе к основанию и плавно поворачивают, не дергая вверх изо всех сил.

Важно не вытягивать вместе с грибом большой кусок почвы. Если после выкручивания образовалась небольшая ямка, её можно легко прикрыть землёй и лесной подстилкой.

Можно ли вырывать грибы из земли

А вот просто хватать гриб за ножку и изо всех сил вырывать его из земли не стоит. Вместе с грибом можно поднять почву, повредить мох и нарушить лесную подстилку. Если у вас есть нож — наклонитесь и срежьте гриб коротко у земли.

После этого остатки почвы на ножке можно не отрывать руками в лесу. Небольшой кусочек земли лучше оставить, а уже дома очистить гриб перед приготовлением.

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Как правильно собирать грибы в лесу: основные правила

Есть несколько правил, которые стоит помнить каждому, кто идет в лес за грибами.

Первое и самое важное — не бери грибы, в которых не уверен. Если не можешь точно определить вид, лучше оставить его в лесу. Не стоит проверять съедобность по народным методам, запаху или цвету.

Второе — не раскапывай землю. Если под листьями или мхом увидели гриб, не нужно разрывать вокруг него все до корней.

Третье — смотри под ноги. Во время поиска легко увлечься и начать ходить по одному месту. Но вытаптывать мох, траву и грибные места не нужно.

Четвёртое — после того как нашел один гриб, внимательно посмотри вокруг. Очень часто рядом прячутся еще несколько — их могут прикрывать листья, трава или ветки.

Пятое — не оставляй поврежденный участок после сбора. Если гриб выкрутили и в земле осталась небольшая ямка, ее можно прикрыть лесной подстилкой.

И ещё одно важное правило грибника — не спеши. Лучше внимательно осмотреть найденный гриб и место вокруг него, чем набрать полную корзину неизвестных находок.

В что лучше собирать грибы: корзина, ведро или пакет

Для грибов лучше всего подходит корзина. Она не только удобна для переноски, но и позволяет воздуху проходить между грибами.

В корзине грибы меньше преют и не так быстро теряют свежесть. Кроме того, во время дороги они не лежат в плотно закрытом пространстве.

Пакет для грибов — не лучший вариант. Если набрать в него много лесных даров, они начнут давить друг на друга, ломаться и нагреваться.

Ведро тоже можно использовать, но его не стоит заполнять доверху. Большие грибы под собственным весом могут повредить те, что лежат внизу.

В корзину лучше складывать грибы осторожно, не утрамбовывая их. Шляпками вниз они меньше повреждаются во время ходьбы по лесу.

А уже дома грибы нужно перебрать, очистить от земли и лесного мусора и еще раз проверить каждый экземпляр. Если какой-то гриб вызывает сомнения, рисковать не стоит.

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