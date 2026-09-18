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Сильный удар качелями: во Львове подростку спасли разорванную селезенку без операции

Марина Слизовская, редактор сайта 18 сентября 2026, 14:00 2 мин.
Разорванная селезенка лечение
Фото Unsplash

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