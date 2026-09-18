Сильный удар качелями: во Львове подростку спасли разорванную селезенку без операции

Во Львове врачи без хирургического вмешательства спасли селезенку подростку, у которого разорвался орган после падения с качелей.

Об этом рассказали в детской больнице Святого Николая.

Во Львове спасли разорванную селезенку без операции

Специалисты детской больницы Святого Николая сохранили разорванную селезёнку без хирургического вмешательства.

В больнице рассказали, что 14-летний Иван со Львовщины получил разрыв селезенки после неудачного катания на качелях. Мальчик соскользнул с сиденья, после чего спрыгнул на землю и получил сильный удар качелями по спине.

По словам пострадавшего, уже в первые секунды после удара он почувствовал слабость и резкую боль, но надеялся, что это пройдет. Затем у подростка начало сильно колоть в области живота, ему стало тяжело дышать, поэтому он вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

Медики привезли пострадавшего во львовскую больницу Святого Николая в состоянии средней тяжести. Он жаловался на боль в спине, являющуюся нетипичным симптомом для разрыва селезенки, отмечают специалисты.

После обследования удалось выяснить, что у Ивана разорвалась селезенка.

— Поскольку гемодинамика мальчика была стабильной, мы выбрали тактику неоперативного ведения, чтобы спасти орган и не делать полостную операцию. Ему очень повезло, что разрыв был небольшим, – рассказали в медучреждении.

Пациенту назначили строгий постельный режим и консервативную терапию, в частности, обезболивающие препараты и гемостатики для остановки внутреннего кровотечения. Таким образом, удалось избежать операции и сохранить орган.

Сообщается, что свободная жидкость в брюшной полости пострадавшего постепенно рассасывается. Сейчас он делает первые шаги после травмы и готовится к возвращению домой.

Львовские медики напоминают, что любой удар по спине или животу может привести к закрытой травме внутренних органов. В случае ощущения слабости, бледности, болей в животе, пояснице или тяжелому дыханию — нужно оперативно обращаться за медицинской помощью.

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