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Налог на посылки до €150: зачем вводится и когда заработает

Марина Слизовская, редактор сайта 17 сентября 2026, 16:03 3 мин.
налог на посылки до 150 евро
Налог на посылки из Китая приведет к их подорожанию Фото Pexels

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