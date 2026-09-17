Налог на посылки до €150: зачем вводится и когда заработает

Народные депутаты приняли за основу законопроекты №16051-1 и №15460 о налогообложении налогом на добавленную стоимость (НДС) международных почтовых и экспресс-отправлений. Речь идет о введении налогообложения международных посылок стоимостью до 150 евро, что приведет к подорожанию бюджетных заказов.

Рассказываем в нашем материале, что известно и когда заработают НДС на посылки из-за границы.

Налог на посылки до 150 евро: что известно

В среду, 16 сентября, парламент принял за основу законопроекты об отмене льгот по налогообложению международных пересылок стоимостью до 150 евро. В настоящее время проекты законов о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы готовятся к второму чтению.

Предполагается, что на посылки стоимостью до 150 евро (около 7 700 гривен) начнут начислять НДС. После окончательного одобрения законопроекта покупки на иностранных платформах Amazon, AliExpress, Temu и других станут дороже на 20%. Начисление НДС должно быть автоматическим при покупке товара на иностранном маркетплейсе.

Также будет введен НДС на импорт товаров в международных отправлениях со стоимостью 0 евро.

Однако законопроекты сохраняют освобождение от НДС некоммерческих посылок стоимостью до 45 евро.

Отдельно создадут перечень товаров для военных, которые будут освобождаться от НДС. Перечень соответствующих товаров и порядок утвердит правительство. Покупателю будут возвращать налог, который он заплатил за посылку. Это решение отвечает условиям ратифицированного Радой Меморандума с Евросоюзом.

Налог на посылки из-за границы: когда заработает

Налог на посылки из-за границы должен заработать в июле 2027 года.

После окончательного принятия законопроектов налогообложение начнется не ранее 1 июля 2027 года и через 45 дней со дня, следующего за днем ​​опубликования в газете Голос Украины соответствующего решения правительства.

Налог на посылки: зачем вводится

В Министерстве финансов напомнили, что принятие этих законопроектов приблизит получение около 4 млрд евро международной помощи для нужд государственного бюджета Украины.

Кроме того, введение новых норм налогообложения является частью программы сотрудничества с Международным валютным фондом (EFF 2026-2029), а также условием макрофинансовой поддержки Европейского союза.

В Минфине прогнозируют около 10 млрд гривен дополнительных поступлений в 2027 году благодаря налогообложению международных посылок. Поступления должны быть направлены в спецфонд госбюджета на нужды украинской армии.

Накануне Украинская Рада бизнеса поддержала отмену льгот на налогообложение импортных посылок. Отмечалось, что организаторы “серых схем” массово разбивают партии иностранных товаров на мелкие посылки для избежания НДС, а затем продают эти товары также без уплаты налогов через интернет.

Легальный украинский бизнес, уплачивающий налоги, вынужден конкурировать с иностранными товарами, поступающими в страну без налогообложения, отметили бизнес-ассоциации.

Между тем, совладелец Новой почты Владимир Поперешнюк заявил, что после внедрения новых норм стоимость посылок и сроки доставки возрастут, из-за чего украинцы будут тратить больше денег, поскольку “альтернативы ассортименту импортных товаров не существует”.

Также Поперешнюк считает, что от этого решения пострадает украинский ритейл, потому что у потребителей останется меньше денег на покупки.

Ранее мы рассказывали о том, как просто заказать с AliExpress на Новую почту.

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