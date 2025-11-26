Как заказать с AliExpress на Новую почту: простое объяснение, как правильно оформить заказ

Немало украинцев заказывают товары на китайском маркетплейсе AliExpress, и для многих важно иметь возможность получить посылку через Новую почту — одного из самых популярных логистических операторов Украины.

Как это сделать — объясняем в материале.

Как заказать с AliExpress на Новую почту

Есть несколько способов, как посылки с AliExpress могут попасть к получателю через Новую почту: их могут доставить в отделение, привезти курьером домой или направить в почтомат или пункт самовыдачи.

При этом знай: полной гарантии, что именно Новая почта будет оператором доставки, нет — иногда заказы приходят и через Укрпочту, поскольку это зависит от логистики AliExpress.

Чтобы увеличить шансы получить посылку именно Новой почтой, сделай так:

Выбери на AliExpress нужный товар и установи способ доставки AliExpress Standard Shipping, ведь именно тогда товар обычно передают локальным операторам.

В разделе настроек доставки впиши не домашний адрес, а конкретное отделение или пункт выдачи Новой почты или её партнёров.

Оплати заказ, после чего следи за статусом доставки и забери посылку, когда получишь уведомление о её прибытии в выбранное отделение.

Читать по теме Доставка будущего теперь и в Европе: что можно отправлять Новой почтой в Польшу Рассказываем подробнее, что можно отправлять в Польшу с помощью компании Новая почта и на что следуют обратить внимание.

И ещё важно: вариант выбрать отделение Новой почты в поле адреса срабатывает не всегда.

Гарантированно получить посылку именно через Новую почту можно только тогда, когда ты выбираешь вариант Самовывоз.

Если же оформляешь доставку курьером на дом, то отправление вполне может прийти и обычной почтой. Всё зависит от продавца и его логистики, и повлиять на это покупатель почти не может.

Когда твой заказ прибудет в пункт назначения в Украине, его нужно забрать в течение семи дней — именно столько длится бесплатное хранение.

Для получения посылки тебе понадобится паспорт и смс-код, который придёт на телефон. Если не уложиться в 7-дневный срок, посылку могут отправить обратно продавцу.

Источник: Аlixpress.com.ua.

Узнай также: Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря — что меняется.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!