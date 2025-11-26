Замовити з AliExpress на Нову пошту: просте пояснення, як правильно оформити замовлення

Чимало українців замовляють товари на китайському маркетплейсі AliExpress, і для багатьох важливо мати змогу отримати посилку через Нову пошту — одного з найпопулярніших логістичних операторів України.

Як це зробити — пояснюємо у матеріалі.

Як замовити з AliExpress на Нову пошту

Є кілька способів, як посилки з AliExpress можуть потрапляти до отримувача через Нову пошту: їх можуть доставити у відділення, привезти кур’єром додому або направити в поштомат чи пункт самовидачі.

При цьому знай: повної гарантії, що саме Нова пошта буде оператором доставки, немає — інколи замовлення надходять і через Укрпошту, оскільки це залежить від логістики AliExpress.

Щоб збільшити шанси отримати посилку саме Новою поштою, зроби так:

Вибери на AliExpress потрібний товар і установи спосіб доставки AliExpress Standard Shipping, адже саме тоді товар зазвичай передають локальним операторам.

У розділі налаштувань доставки впиши не домашню адресу, а конкретне відділення чи пункт видачі Нової пошти або її партнерів.

Оплати замовлення, після чого стеж за статусом доставки та забери посилку, коли отримаєш повідомлення про її прибуття у вибране відділення.

І ще важливо: варіант обрати відділення Нової пошти у полі адреси спрацьовує не завжди.

Гарантовано отримати посилку саме через Нову пошту можна лише тоді, коли ти вибираєш варіант Самовивіз.

Якщо ж оформлюєш доставку кур’єром додому, то відправлення цілком може прийти і звичайною поштою. Усе залежить від продавця та його логістики, і вплинути на це покупець майже не може.

Коли твоє замовлення прибуде в пункт призначення в Україні, його потрібно забрати протягом семи днів — саме стільки триває безкоштовне зберігання.

Для отримання посилки тобі знадобиться паспорт і смс-код, який прийде на телефон. Якщо не вкластися в 7-денний термін, посилку можуть відправити назад продавцю.

