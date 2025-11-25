Нова пошта оновлює тарифи з 1 грудня: що змінюється

Зима починається не лише з першого снігу, а й з важливих новин для всіх, хто звик купувати онлайн чи надсилати подарунки рідним. Логістичний гігант оголосив, що оновлює прайс.

У Новій пошті пояснюють цей крок необхідністю тримати планку якості та швидкості, до якої вже звикли українці. Втім, привід для паніки відсутній: частина цін залишиться стабільною, а деякі умови навіть стануть вигіднішими для відправників.

Нова пошта тарифи: стабільність для легких посилок та нові умови для сіл

Найприємніша новина стосується найпопулярніших дрібних відправлень. Компанія вирішила не змінювати вартість доставки легких пакунків вагою до 2 кілограмів. Як і раніше, пересилання такої посилки в межах міста коштуватиме 60 гривень, а подорож по Україні обійдеться у 80 гривень.

Також переглянули підхід до логістики у невеликих населених пунктах.

Відтепер, якщо ти відправляєш посилку безпосередньо із селища чи села, жодних додаткових доплат з тебе не візьмуть. А от доставка у зворотному напрямку — в селище чи село — передбачатиме доплату у розмірі 25 гривень.

При цьому приємні бонуси сервісу нікуди не зникають: фірмові пакети від 0,5 до 4 кг, конверти для документів, комісія за оголошену вартість до 500 гривень, а також переадресація та повернення вже включені у вартість доставки.

Нова пошта тарифи з 1 грудня: скільки коштує

Оновлення цін торкнеться додаткових зручностей, які економлять наш час. Шанувальникам безконтактного отримання варто знати, що тепер вводиться фіксована доплата за доставку в поштомат у розмірі 10 гривень.

Якщо ж ти віддаєш перевагу персональному сервісу і хочете, щоб кур’єр забрав вантаж у вас з дому або привіз його прямо під двері, така послуга (забір або доставка) коштуватиме додатково 50 гривень.

Зміниться і вартість пересилання важливих паперів. Доставка документів у фірмовому картонному конверті у відділення по місту вартуватиме 60 гривень, а якщо адресат знаходиться в іншому місті України — ціна складе 70 гривень.

Нова пошта тарифи з 1 грудня 2025: ціни на середні посилки

Для відправлень вагою понад два кілограми вступає в дію оновлена тарифна сітка, яка залежить від ваги та географії перевезення. Якщо ти надсилаєш коробку вагою до 10 кілограмів у межах свого міста, це коштуватиме 100 гривень, а більш важкий вантаж до 30 кілограмів обійдеться у 160 гривень.

Для міжміських перевезень по Україні цифри будуть трохи вищими. Доставка посилки вагою до 10 кілограмів між відділеннями коштуватиме 120 гривень, а вантаж вагою до 30 кілограмів доїде до отримувача за 180 гривень.

Нагадаємо, що для найлегших пакунків до 2 кг ціни лишаються старими — 60 та 80 гривень відповідно.

Нові тарифи з 1 грудня 2025 Нова пошта: скільки платити за важкі вантажі

Тим, хто планує перевозити габаритні речі, техніку чи запчастини вагою понад 30 кілограмів, слід приготуватися до нових розрахунків. Вартість транспортування таких вантажів зростає рівно на одну гривню за кожен кілограм ваги.

Тепер тариф формуватиметься так: за доставку по місту доведеться платити 6 гривень за кілограм. Якщо ж вантаж їде по Україні, ціна залежатиме від зони доставки і становитиме 10, 11 або 12 гривень за кілограм ваги.

Крім того, якщо твоє відправлення має нестандартні розміри, а саме довжину понад 120 сантиметрів, до загальної суми додасться фіксована доплата 150 гривень.

