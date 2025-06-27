Майже 3000 людей лишаться без роботи: Нова пошта скорочує працівників

Нова пошта планує скоротити близько 2900 працівників, що є менш як 10% чисельності співробітників. Про це повідомляє Інтерфакс. Також відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть Новій пошті кредит у розмірі 50 мільйонів євро. Що відомо про скорочення працівників і чому популярна компанія йде на такий крок?

Нова пошта скоротить 2900 працівників: що про це відомо

У травні 2025 року Нова пошта повідомила Європейському банку реконструкції та розвитку про планове скорочення робітників. Звільнять приблизно 2900 працівників.

Після аналізу, проведеного банком, підтверджено, що компанія дотримується умов колективних звільнень, надала детальний опис процесу скорочення персоналу, має ефективну систему скарг та реагування на них.

Близько третини працівників компанії не працюють з посилками, і, на думку власника компанії, цю кількість потрібно скоротити. Під скорочення потрапить маркетинг та комунікаційний відділ компанії. Та спершу працівникам запропонують перехід на позиції, пов’язані з обробкою посилок, пише Forbes.

Близько 2000 людей уже переведені або звільнені.

Ми не займаємося скороченнями, ми займаємося покращеннями наших процесів. Люди звільняються самі, але ми всіх запрошуємо працювати у відділеннях,— сказав Володимир Поперешнюк.

Також відомо, що компанія отримає кредит від ЄБРР на фінансування частини капітальних інвестицій на 2025-2026 роки. Зокрема на ці кошти розвинуть операційну ефективність, вдосконалять фізичну інфраструктуру, розширять мережу, модернізують IT-системи, покращать енергоменеджмент.

Йдеться, що на отримані кошти Нова пошта відновить людський капітал. Спершу компанія отримає транш у 35 мільйонів євро, а потім ще 15 млн. Кредит буде мультивалютним, з можливістю вибірки у гривні чи євро.

Щомісяця Нова пошта надає послуги 11 мільйонам клієнтів. Мережа складається з 12 тисяч відділень і 27 тисяч поштоматів. У компанії працює близько 34 тисяч людей.

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