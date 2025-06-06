Як відправити посилку через поштомат: що потрібно знати клієнтам

Сьогодні, коли кожна хвилина на вагу золота, поштомати стали справжнім порятунком для тих, хто хоче швидко й без черг відправити або отримати посилку. Нова пошта створила зручну систему поштоматів, доступну 24/7 у багатьох містах України. Відправлення через поштомат — це просто, безконтактно та займає буквально кілька хвилин.

Читай, як працює відправлення з поштомата, що потрібно зробити та які є нюанси — у нашому матеріалі.

Як відправити посилку через поштомат Нової пошти

Створи накладну в застосунку Нова пошта

Відкрий мобільний застосунок.

Вибери розділ “Створити відправлення”.

Вкажи номер телефону, місто, відділення або поштомат одержувача.

У полі “Відправник” обери “Поштомат” і вибери зручний для себе.

Підтвердь створення. Накладна згенерується з QR-кодом.

Якщо ти не користуєшся додатком — створити накладну можна на сайті або у чат-боті Нової пошти (Viber/Telegram).

Підготуй посилку

Упакуй річ самостійно в коробку або фірмовий пакет.

Переконайся, що розміри підходять до поштомата (максимум: 40×38×58 см).

Накладну друкувати не потрібно, достатньо QR-коду або номеру.

Читати на тему Як отримати посилку в поштоматі: інструкція для новачка Як отримати посилку в поштоматі Нової пошти та які є обмеження по її габаритах — читай у нашому матеріалі

Знайди поштомат і увійди у меню

Підійди до вибраного поштового термінала.

На екрані обери “Відправити посилку”.

Проскануй QR-код з накладної або введи її номер вручну.

Поклад посилку у комірку

Система автоматично відкриє вільну комірку відповідного розміру.

Поклади посилку, закрий дверцята.

Після закриття з’явиться повідомлення, що посилка прийнята.

Посилку зареєстровано — одержувач отримає SMS з повідомленням і номером накладної.

Ти зможеш відстежувати статус у застосунку або на сайті.

Якщо в тебе обмаль часу, найзручніше створити накладну заздалегідь — ще вдома, у мобільному застосунку або на сайті. Це значно пришвидшить процес на місці. Варто пам’ятати, що поштовий автомат працює цілодобово, тож ти не залежиш від графіка відділення і можеш відправити посилку тоді, коли зручно саме тобі — хоч рано-вранці, хоч пізно ввечері. І найголовніше: завжди уважно перевіряй номер телефону одержувача, адже саме на нього надходить повідомлення з кодом для отримання посилки — без нього людина просто не зможе її забрати.

Як відправити посилку через поштомат OLX Доставлення

Щоб відправити товар через поштовий автомат за допомогою OLX Доставки, спочатку потрібно домовитися з покупцем на платформі OLX. Коли покупець погодиться оформити доставлення, ти отримаєш повідомлення від OLX з детальною інструкцією. У застосунку або на сайті Нової пошти автоматично з’явиться накладна, де вже буде вказано, що посилка має бути надіслана саме через поштомат. Створювати її самостійно не потрібно.

Далі — усе просто: запакуй товар, підійди до поштомата Нової пошти, проскануй QR-код накладної або введи її номер вручну. Система відкриє комірку потрібного розміру — помісти туди посилку і закрий дверцята. Покупець отримає SMS, коли товар прибуде до його поштомата. Після підтвердження отримання ти отримаєш кошти на свій рахунок — зазвичай протягом 1–2 днів.

Як відправити посилку через поштомат з післяплатою

Щоб надіслати посилку через поштомат з післяплатою, спочатку треба самостійно створити накладну через мобільний застосунок Нової пошти, на сайті або в чат-боті. У процесі створення обов’язково вкажи суму післяплати (тобто скільки має заплатити отримувач) і спосіб отримання коштів — наприклад, на картку. У полі “Місце відправлення” вибери зручний для тебе поштомат, а в полі “Місце отримання” — поштомат або відділення, яке вкаже твій отримувач.

Далі — стандартна процедура: упакуй товар, підійди до поштомата, проскануй QR-код з накладної, поклади посилку в комірку. Одержувач отримає SMS, а при отриманні повинен буде оплатити вказану суму. Після цього гроші будуть перераховані тобі — зазвичай протягом 1 банківського дня. Це зручно для безпечних продажів, коли покупець хоче оплатити товар лише після його отримання.

Ще раніше ми розказували що можна відправляти Новою поштою до Польщі.

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