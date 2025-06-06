Как отправить посылку через почтомат: что нужно знать клиентам

Сегодня, когда каждая минута по весу золота, почтоматы стали настоящим спасением для тех, кто хочет быстро и без очередей отправить или получить посылку. Новая почта создала удобную систему почтоматов, доступную 24/7 во многих городах Украины. Отправка через почтомат — это просто, бесконтактно и занимает буквально несколько минут.

Читай, как работает отправка из почтомата, что нужно сделать и какие нюансы — в нашем материале.

Как отправить посылку по почтомату Новой почты

Создай накладную в приложении Новая почта

Откройте мобильное приложение.

Выберите раздел “Создать отправку”.

Укажи номер телефона, город, отделение или почтомат получателя.

В поле “Отправитель” выбери “Почтомат” и выбери удобный для себя.

Подтверди создание. Накладная сгенерируется с QR-кодом.

Если ты не пользуешься приложением — создать накладную можно на сайте или в чат-боте Новой почты (Viber/Telegram).

Подготовь посылку

Упакуй вещь самостоятельно в коробку или фирменный пакет.

Убедись, что размеры подходят к почтомату (максимум: 40×38×58 см).

Накладную печатать не нужно, достаточно QR-кода или номера.

Читать по теме Как получить посылку в почтмате: инструкция для новичка Как получить посылку в почтомате Новой почты и какие ограничения по ее габаритам — читай в нашем материале

Найди почтомат и войди в меню

Подойди к выбранному почтовому терминалу самообслуживания.

На экране выбери “Отправить посылку”.

Сосканируй QR-код с накладной или введи ее номер вручную.

Положи посылку в ячейку

Система автоматически откроет свободную ячейку соответствующего размера.

Положи посылку, закрой дверцу.

После закрытия появится сообщение о принятии посылки.

Посылка зарегистрирована — получатель получит SMS с уведомлением и номером накладной.

Ты сможешь отслеживать статус в приложении или на сайте.

Если у тебя мало времени, удобнее всего создать накладную заранее — еще дома, в мобильном приложении или на сайте. Это значительно ускорит процесс на месте. Следует помнить, что почтовый автомат работает круглосуточно, поэтому ты не зависим от графика отделения и можешь отправить посылку тогда, когда удобно именно тебе — ранним утром, поздно вечером. И самое главное: всегда внимательно проверяй номер телефона получателя, ведь именно на него поступает сообщение с кодом для получения посылки — без него человек просто не сможет его забрать.

Как отправить посылку через почтомат OLX Доставкой

Чтобы отправить товар через почтовый автомат с помощью OLX Доставки, сначала нужно договориться с покупателем на OLX. Когда покупатель согласится оформить доставку, ты получишь сообщение от OLX с подробной инструкцией. В приложении или на сайте Новой почты автоматически появится накладная, где уже будет указано, что посылка должна быть отправлена ​​именно по почтомату. Создавать ее самостоятельно не нужно.

Дальше — все просто: упаковав товар, подойди к почтомату Новой почты, просканируй QR-код накладной или введи ее номер вручную. Система откроет ячейку нужного размера — помести туда посылку и закрой дверцу. Покупатель получит SMS, когда товар прибудет в почтомат. После подтверждения получения ты получишь средства на свой счет обычно в течение 1–2 дней.

Как отправить посылку через почтомат с наложенным платежом

Чтобы отправить посылку через почтомат с наложенным платежом, сначала нужно самостоятельно создать накладную через мобильное приложение Новой почты, на сайте или в чат-боте. В процессе создания обязательно укажи сумму наложенного платежа (т.е. сколько должен заплатить получатель) и способ получения средств — например, на карточку. В поле “Место отправления” выбери удобный для тебя почтомат, а в поле “Место получения” — почтомат или отделение, которое укажет твой получатель.

Далее — стандартная процедура: упаковав товар, подойди к почтомату, просканируй QR-код из накладной, положи посылку в ячейку. Получатель получит SMS, а при получении должен будет оплатить указанную сумму. После этого деньги будут перечислены тебе обычно в течение 1 банковского дня. Это удобно для безопасных продаж, когда покупатель хочет оплатить товар только после его получения.

Еще раньше мы рассказывали, что можно отправлять Новой почтой в Польшу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!