Как отправить посылку через почтомат: что нужно знать клиентам

Сегодня, когда каждая минута по весу золота, почтоматы стали настоящим спасением для тех, кто хочет быстро и без очередей отправить или получить посылку. Новая почта создала удобную систему почтоматов, доступную 24/7 во многих городах Украины. Отправка через почтомат — это просто, бесконтактно и занимает буквально несколько минут.
Читай, как работает отправка из почтомата, что нужно сделать и какие нюансы — в нашем материале.
Как отправить посылку по почтомату Новой почты
Создай накладную в приложении Новая почта
- Откройте мобильное приложение.
- Выберите раздел “Создать отправку”.
- Укажи номер телефона, город, отделение или почтомат получателя.
- В поле “Отправитель” выбери “Почтомат” и выбери удобный для себя.
- Подтверди создание. Накладная сгенерируется с QR-кодом.
Если ты не пользуешься приложением — создать накладную можно на сайте или в чат-боте Новой почты (Viber/Telegram).
Подготовь посылку
- Упакуй вещь самостоятельно в коробку или фирменный пакет.
- Убедись, что размеры подходят к почтомату (максимум: 40×38×58 см).
- Накладную печатать не нужно, достаточно QR-кода или номера.
Найди почтомат и войди в меню
- Подойди к выбранному почтовому терминалу самообслуживания.
- На экране выбери “Отправить посылку”.
- Сосканируй QR-код с накладной или введи ее номер вручную.
Положи посылку в ячейку
- Система автоматически откроет свободную ячейку соответствующего размера.
- Положи посылку, закрой дверцу.
- После закрытия появится сообщение о принятии посылки.
- Посылка зарегистрирована — получатель получит SMS с уведомлением и номером накладной.
- Ты сможешь отслеживать статус в приложении или на сайте.
Если у тебя мало времени, удобнее всего создать накладную заранее — еще дома, в мобильном приложении или на сайте. Это значительно ускорит процесс на месте. Следует помнить, что почтовый автомат работает круглосуточно, поэтому ты не зависим от графика отделения и можешь отправить посылку тогда, когда удобно именно тебе — ранним утром, поздно вечером. И самое главное: всегда внимательно проверяй номер телефона получателя, ведь именно на него поступает сообщение с кодом для получения посылки — без него человек просто не сможет его забрать.
Как отправить посылку через почтомат OLX Доставкой
Чтобы отправить товар через почтовый автомат с помощью OLX Доставки, сначала нужно договориться с покупателем на OLX. Когда покупатель согласится оформить доставку, ты получишь сообщение от OLX с подробной инструкцией. В приложении или на сайте Новой почты автоматически появится накладная, где уже будет указано, что посылка должна быть отправлена именно по почтомату. Создавать ее самостоятельно не нужно.
Дальше — все просто: упаковав товар, подойди к почтомату Новой почты, просканируй QR-код накладной или введи ее номер вручную. Система откроет ячейку нужного размера — помести туда посылку и закрой дверцу. Покупатель получит SMS, когда товар прибудет в почтомат. После подтверждения получения ты получишь средства на свой счет обычно в течение 1–2 дней.
Как отправить посылку через почтомат с наложенным платежом
Чтобы отправить посылку через почтомат с наложенным платежом, сначала нужно самостоятельно создать накладную через мобильное приложение Новой почты, на сайте или в чат-боте. В процессе создания обязательно укажи сумму наложенного платежа (т.е. сколько должен заплатить получатель) и способ получения средств — например, на карточку. В поле “Место отправления” выбери удобный для тебя почтомат, а в поле “Место получения” — почтомат или отделение, которое укажет твой получатель.
Далее — стандартная процедура: упаковав товар, подойди к почтомату, просканируй QR-код из накладной, положи посылку в ячейку. Получатель получит SMS, а при получении должен будет оплатить указанную сумму. После этого деньги будут перечислены тебе обычно в течение 1 банковского дня. Это удобно для безопасных продаж, когда покупатель хочет оплатить товар только после его получения.
Еще раньше мы рассказывали, что можно отправлять Новой почтой в Польшу.
