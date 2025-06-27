Почти 3000 человек останутся без работы: Новая почта сокращает работников

Новая почта планирует сократить около 2900 работников, что составляет менее 10% численности сотрудников. Об этом сообщает Интерфакс. Также известно, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит Новой почте кредит в размере 50 миллионов евро. Что известно о сокращении работников и почему популярная компания идет на такой шаг?

Новая почта сократит 2900 работников: что об этом известно

В мае 2025 года Новая почта сообщила Европейскому банку реконструкции и развития о плановом сокращении работников. Уволят примерно 2900 человек.

После анализа, проведенного банком, подтверждено, что компания соблюдает условия коллективных увольнений, предоставила детальное описание процесса сокращения персонала, имеет эффективную систему жалоб и реагирования на них.

Около трети работников компании не работают с посылками и, по мнению владельца компании, это количество нужно сократить. Под сокращение попадет маркетинг и коммуникационный отдел компании. Но сначала работникам предложат переход на позиции, связанные с обработкой посылок, пишет Forbes.

Около 2000 человек уже переведены или уволены.

Мы не занимаемся сокращениями, мы занимаемся улучшениями наших процессов. Люди увольняются сами, но мы всех приглашаем работать в отделениях, — сказал Владимир Поперешнюк.

Также известно, что компания получит кредит от ЕБРР на финансирование капитальных инвестиций на 2025-2026 годы. В частности, на эти деньги разовьют операционную эффективность, усовершенствуют физическую инфраструктуру, расширят сеть, модернизируют IT-системы, улучшат энергоменеджмент.

Речь идет о том, что на полученные средства Новая почта восстановит человеческий капитал. Сначала компания получит транш в 35 млн евро, а затем еще 15 млн евро. Кредит будет мультивалютным, с возможностью выборки в гривне или в евро.

Ежемесячно Новая почта предоставляет услуги 11 миллионам клиентов. Сеть состоит из 12 тысяч отделений и 27 тысяч почтоматов. В компании работает около 34 тысяч человек.

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