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Почти 3000 человек останутся без работы: Новая почта сокращает работников

Анастасия Грубрина, журналист сайта 27 июня 2025, 19:00
Новая почта сокращает работников
Фото Instagram

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