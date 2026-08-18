Коли переводять годинник на зимовий час 2026: обіцяли скасувати, але правила не змінилися

Здавалося б, історія із сезонним переведенням годинників уже мала завершитися. У липні 2024 року Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №4201, який передбачає відмову від переходу на літній час і фактичне закріплення київського часу без сезонних змін. На підпис главі держави Зеленському його направили 21 серпня того ж року.

Але ухвалений парламентом документ і досі не став чинним законом, тож у 2026 році правила залишаються старими.

Коли переводять годинники на зимовий час 2026

У календарі цього року українцям доведеться знову зробити знайому позначку: в останню неділю жовтня годинник маємо перевести.

Правова підстава тут не нова — це постанова Кабінету Міністрів №509 Про порядок обчислення часу на території України від 13 травня 1996 року. Саме вона встановлює київський час другого часового поясу та передбачає сезонне коригування стрілок.

За чинними правилами восени годинник переводять на годину назад в останню неділю жовтня о 4:00. У 2026 році ця дата припадає на 25 жовтня.

Тобто в ніч із суботи на неділю о четвертій ранку стрілки потрібно буде повернути на 3:00. Саме так працює нинішня норма: навесні — на годину вперед, восени — на годину назад.

І тут є важливий нюанс. Законопроєкт №4201 досі залишається саме законопроєктом, а не чинним законом.

В офіційній картці Верховної Ради він значиться як проєкт Про обчислення часу в Україні; його розгляд тривав, зокрема, після повторного другого читання у 2024 році.

Тому розмови про те, що Україна вже остаточно відмовилася від переведення годинників, поки що передчасні.

Юридичний годинник іде набагато повільніше за календарний: доки нові правила не набрали чинності, ми будемо знову переводити годинники на зимовий (літній) час.

Читай також, коли вперше перевели годинники в Україні: як це було та кому належала ідея літнього часу.

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