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Коли переводять годинник на зимовий час 2026: обіцяли скасувати, але правила не змінилися

Ольга Петухова, редакторка сайту 18 Серпня 2026, 14:00 2 хв.
коли переводять годинники на зимовий час 2026
Фото Pexels

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