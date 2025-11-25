Новая почта обновляет тарифы с 1 декабря: что меняется

Зима начинается не только с первого снега, но и с важных новостей для всех, кто привык покупать онлайн или отправлять подарки родным. Логистический гигант объявил, что обновляет прайс.

В Новой почте объясняют этот шаг необходимостью держать планку качества и скорости, к которой уже привыкли украинцы. Впрочем, повод для паники отсутствует: часть цен останется стабильной, а некоторые условия даже станут более выгодными для отправителей.

Новая почта тарифы: стабильность для легких посылок и новые условия для сел

Самая приятная новость касается самых популярных мелких отправлений. Компания решила не менять стоимость доставки легких пакетов весом до 2 килограммов. Как и раньше, пересылка такой посылки в пределах города будет стоить 60 гривен, а путешествие по Украине обойдется в 80 гривен.

Также пересмотрели подход к логистике в небольших населенных пунктах.

Отныне, если ты отправляешь посылку непосредственно из поселка или села, никаких дополнительных доплат с тебя не возьмут. А вот доставка в обратном направлении — в поселок или село — будет предусматривать доплату в размере 25 гривен.

При этом приятные бонусы сервиса никуда не исчезают: фирменные пакеты от 0,5 до 4 кг, конверты для документов, комиссия за объявленную стоимость до 500 гривен, а также переадресация и возврат уже включены в стоимость доставки.

Новая почта тарифы с 1 декабря: сколько стоит

Обновление цен коснется дополнительных удобств, которые экономят наше время. Поклонникам бесконтактного получения стоит знать, что теперь вводится фиксированная доплата за доставку в почтомат в размере 10 гривен.

Если же ты отдаешь предпочтение персональному сервису и хочешь, чтобы курьер забрал груз у вас из дома или привез его прямо под дверь, такая услуга (забор или доставка) будет стоить дополнительно 50 гривен.

Изменится и стоимость пересылки важных бумаг. Доставка документов в фирменном картонном конверте в отделение по городу будет стоить 60 гривен, а если адресат находится в другом городе Украины — цена составит 70 гривен.

Новая почта тарифы с 1 декабря 2025: цены на средние посылки

Для отправлений весом более двух килограммов вступает в действие обновленная тарифная сетка, которая зависит от веса и географии перевозки. Если ты отправляешь коробку весом до 10 килограммов в пределах своего города, это будет стоить 100 гривен, а более тяжелый груз до 30 килограммов обойдется в 160 гривен.

Для междугородних перевозок по Украине цифры будут немного выше. Доставка посылки весом до 10 килограммов между отделениями будет стоить 120 гривен, а груз весом до 30 килограммов доедет до получателя за 180 гривен.

Напомним, что для самых легких пакетов до 2 кг цены остаются старыми — 60 и 80 гривен соответственно.

Новые тарифы с 1 декабря 2025 Новая почта: сколько платить за тяжелые грузы

Тем, кто планирует перевозить габаритные вещи, технику или запчасти весом более 30 килограммов, следует приготовиться к новым расчетам. Стоимость транспортировки таких грузов возрастает ровно на одну гривну за каждый килограмм веса.

Теперь тариф будет формироваться так: за доставку по городу придется платить 6 гривен за килограмм. Если же груз едет по Украине, цена будет зависеть от зоны доставки и составит 10, 11 или 12 гривен за килограмм веса.

Кроме того, если твое отправление имеет нестандартные размеры, а именно длину более 120 сантиметров, к общей сумме добавится фиксированная доплата 150 гривен.

