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Закон о доходе с цифровых платформ принят: как теперь будут облагать налогом подработки в интернете

Юлия Хоменко, редактор сайта 09 июня 2026, 18:15 3 мин.
Рада приняла закон о доходах с цифровых платформ № 15111
Фото Pexels

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