Закон о доходе с цифровых платформ принят: как теперь будут облагать налогом подработки в интернете

Эра неконтролируемых подработок в интернете постепенно уходит в прошлое. 9 июня Верховная Рада сделала решительный шаг к прозрачности онлайн-рынка, приняв во втором чтении законопроект №15111-д. За то, чтобы доходы с цифровых платформ стали открытыми для государства, проголосовал 241 народный депутат.

Этот документ — не просто очередная налоговая инициатива. Это часть наших обязательств перед МВФ и важный шаг к Евросоюзу (имплементация директивы DAC7).

Простыми словами: теперь онлайн-сервисы (от служб такси и доставки до сайтов по аренде жилья и продаже вещей) будут автоматически делиться с налоговиками данными о заработках своих пользователей.

Налог 10% и никакой бюрократии: что предусматривает закон о доходе с цифровых платформ

Главная фишка нововведения — максимальная упрощенность для обычных граждан. Если вы подрабатываете через онлайн-платформы, вам больше не придется самостоятельно высчитывать налоги, бегать в налоговую или открывать специальные счета.

Доходы, полученные через цифровые платформы, будут облагаться налогом по следующим правилам:

Ставка 10% НДФЛ: это единый платеж, который уже включает в себя всё (отдельно платить военный сбор не нужно);

Автоматическое удержание: оператор платформы становится вашим налоговым агентом. Он сам заберет налог из выплаты и перечислит его в бюджет;

Никаких деклараций: отчетность также ложится на плечи платформы.

Это значительно упрощает жизнь тем, кто привык получать дополнительный заработок, не погружаясь в сложные бухгалтерские дебри.

Продажа подержанных вещей: когда доходы, полученные через цифровые платформы, не облагаются налогом

Многих пользователей популярных маркетплейсов (вроде OLX или Vinted) волновал вопрос: неужели придется платить налог за продажу старого шкафа или детской коляски? Здесь закон устанавливает четкую границу.

Продажа личных вещей на сумму до 2000 евро в год полностью освобождается от налогообложения. То есть, если вы просто избавляетесь от ненужного хлама в небольших объемах, налоговая вами не заинтересуется.

Новые правила направлены именно на тех, для кого онлайн-продажи или предоставление услуг являются системным источником заработка.

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Что важно знать ФОПам и пользователям: детали доходов с цифровых платформ № 15111

Законопроект №15111-д четко разграничивает личные продажи и бизнес.

Для ФОП (индивидуальных предпринимателей): если ты зарегистрирован как предприниматель и работаешь через платформу именно в этом статусе, оператор не будет удерживать с тебя 10%. Ты продолжаешь платить налоги по своей привычной схеме (например, 5% единого налога).

Для физических лиц: если ты зарегистрирован как обычный человек, но торгуешь системно, готовься к автоматическому вычету налога.

Контроль платформ: для сервисов, которые захотят скрыться от обмена данными, предусмотрены жесткие санкции вплоть до блокировки сайтов. ГНС будет вести реестр добросовестных платформ, чтобы пользователи понимали, кто работает в белую.

Несмотря на то, что закон о доходе с цифровых платформ уже принят, у нас есть время на адаптацию. Большинство его положений вступят в силу с 1 января 2027 года.

Это дает возможность как самим онлайн-площадкам, так и гражданам подготовиться к новым прозрачным условиям игры.

Внедрение автоматического обмена данными о доходах с цифровых платформ № 15111 — это не только о наполнении бюджета. Это о европейских стандартах, где каждый, кто зарабатывает в цифровой экосистеме, вносит свой вклад в государство так же просто, как заказывает такси в один клик.

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