Помощь ФЛП 2026: какие выплаты предусмотрены малому бизнесу

Правительство Украины официально утвердило новую программу финансовой поддержки малого бизнеса, направленную на обеспечение энергонезависимости в условиях продолжительного энергетического кризиса.
Соответствующее решение Кабинет Министров принял 23 января 2026 г. по инициативе Министерства экономики. Согласно постановлению, физические лица-предприниматели могут получить одноразовую безвозвратную помощь в размере до 15 000 гривен — детали читай в материале.
Помощь ФЛП 2026: кто может получить средства
Эти средства предназначены для того, чтобы малый бизнес мог продолжать работу при возможных отключениях электроэнергии, сохраняя рабочие места и оказывая критически важные услуги населению.
Помощь рассчитана на ФЛП 2-й и 3-й групп, работающих в социально значимых областях по всей территории Украины. В список отраслей, представители которых могут рассчитывать на денежную поддержку, вошли заведения общественного питания (кафе, пекарни, столовые), продуктовые магазины и небольшие торговые точки, аптеки, частные медицинские кабинеты, сервисные центры, мастерские, а также частные детские сады и центры развития.
Обязательным условием получения средств является наличие по меньшей мере одного наемного работника, за которого официально уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).
Размер выплаты дифференцирован и напрямую зависит от количества официально трудоустроенных лиц в штате предпринимателя по состоянию на 1 января 2026 года. Правительство установило следующую шкалу начислений:
- 7 500 грн — для ФЛП с 1 наемным работником;
- 9 000 грн — за 2 работника;
- 10 500 грн — за 3;
- 12 000 грн — за 4;
- 13 500 грн — за 5;
- 15 000 грн — если у предпринимателя работает 6 и более человек.
Вырученные средства предприниматели имеют право направить на закупку новых или ремонт имеющихся генераторов, приобретение аккумуляторов, систем бесперебойного питания, солнечных панелей, а также на оплату горючего для работы энергооборудования или погашения счетов за электроэнергию.
Помощь ФЛП 15 000 гривен: как получить средства
Процесс получения помощи максимально цифровизирован, что позволяет избежать бумажной волокиты и визитов в госучреждения. Чтобы подать заявку, предпринимателю необходимо выполнить несколько шагов:
- Авторизироваться на портале или в приложении Дия с помощью электронной подписи или BankID.
- Перейти в раздел Услуги и выбрать программу Энергонезависимость малого бизнеса.
- Проверить данные о своем ФЛП, выбрать уполномоченный банк-партнер и указать номер счета (IBAN), на который должны поступить средства.
- Подписать сформированное заявление электронной подписью и отправить на рассмотрение.
После подачи заявки банки-партнеры совместно с Государственной службой занятости проводят верификацию данных и проверяют соответствие предпринимателя критериям программы.
В случае положительного решения, средства перечисляются на указанный счет через Государственное казначейство в течение нескольких рабочих дней.
