Помощь ФЛП 2026: какие выплаты предусмотрены малому бизнесу

Правительство Украины официально утвердило новую программу финансовой поддержки малого бизнеса, направленную на обеспечение энергонезависимости в условиях продолжительного энергетического кризиса.

Соответствующее решение Кабинет Министров принял 23 января 2026 г. по инициативе Министерства экономики. Согласно постановлению, физические лица-предприниматели могут получить одноразовую безвозвратную помощь в размере до 15 000 гривен — детали читай в материале.

Помощь ФЛП 2026: кто может получить средства

Эти средства предназначены для того, чтобы малый бизнес мог продолжать работу при возможных отключениях электроэнергии, сохраняя рабочие места и оказывая критически важные услуги населению.

Помощь рассчитана на ФЛП 2-й и 3-й групп, работающих в социально значимых областях по всей территории Украины. В список отраслей, представители которых могут рассчитывать на денежную поддержку, вошли заведения общественного питания (кафе, пекарни, столовые), продуктовые магазины и небольшие торговые точки, аптеки, частные медицинские кабинеты, сервисные центры, мастерские, а также частные детские сады и центры развития.

Обязательным условием получения средств является наличие по меньшей мере одного наемного работника, за которого официально уплачивается единый социальный взнос (ЕСВ).

Размер выплаты дифференцирован и напрямую зависит от количества официально трудоустроенных лиц в штате предпринимателя по состоянию на 1 января 2026 года. Правительство установило следующую шкалу начислений:

7 500 грн — для ФЛП с 1 наемным работником;

9 000 грн — за 2 работника;

10 500 грн — за 3;

12 000 грн — за 4;

13 500 грн — за 5;

15 000 грн — если у предпринимателя работает 6 и более человек.

Вырученные средства предприниматели имеют право направить на закупку новых или ремонт имеющихся генераторов, приобретение аккумуляторов, систем бесперебойного питания, солнечных панелей, а также на оплату горючего для работы энергооборудования или погашения счетов за электроэнергию.

Помощь ФЛП 15 000 гривен: как получить средства

Процесс получения помощи максимально цифровизирован, что позволяет избежать бумажной волокиты и визитов в госучреждения. Чтобы подать заявку, предпринимателю необходимо выполнить несколько шагов:

Авторизироваться на портале или в приложении Дия с помощью электронной подписи или BankID. Перейти в раздел Услуги и выбрать программу Энергонезависимость малого бизнеса. Проверить данные о своем ФЛП, выбрать уполномоченный банк-партнер и указать номер счета (IBAN), на который должны поступить средства. Подписать сформированное заявление электронной подписью и отправить на рассмотрение.

После подачи заявки банки-партнеры совместно с Государственной службой занятости проводят верификацию данных и проверяют соответствие предпринимателя критериям программы.

В случае положительного решения, средства перечисляются на указанный счет через Государственное казначейство в течение нескольких рабочих дней.

