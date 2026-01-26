Допомога ФОП 2026: які виплати передбачені малому бізнесу

Уряд України офіційно затвердив нову програму фінансової підтримки малого бізнесу, спрямовану на забезпечення енергонезалежності в умовах тривалої енергетичної кризи.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 23 січня 2026 року за ініціативи Міністерства економіки. Згідно з постановою, фізичні особи-підприємці (ФОП) можуть отримати одноразову безповоротну допомогу в розмірі до 15 000 гривень — деталі читай в матеріалі.

Допомога ФОП 2026: хто може отримати кошти

Ці кошти призначені для того, щоб малий бізнес міг продовжувати роботу під час можливих відключень електроенергії, зберігаючи робочі місця та надаючи критично важливі послуги населенню.

Допомога розрахована на ФОП 2-ї та 3-ї груп, які працюють у соціально значущих сферах по всій території України. До переліку галузей, представники яких можуть розраховувати на грошову підтримку, увійшли заклади громадського харчування (кав’ярні, пекарні, їдальні), продуктові магазини та невеликі торгові точки, аптеки, приватні медичні кабінети, сервісні центри, майстерні, а також приватні дитячі садочки та центри розвитку.

Обов’язковою умовою для отримання коштів є наявність щонайменше одного найманого працівника, за якого офіційно сплачується єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

Розмір виплати є диференційованим і прямо залежить від кількості офіційно працевлаштованих осіб у штаті підприємця станом на 1 січня 2026 року. Уряд встановив наступну шкалу нарахувань:

7 500 грн — для ФОП з 1 найманим працівником;

9 000 грн — за 2 працівників;

10 500 грн — за 3;

12 000 грн — за 4;

13 500 грн — за 5;

15 000 грн — якщо у підприємця працює 6 та більше осіб.

Отримані кошти підприємці мають право спрямувати на закупівлю нових або ремонт наявних генераторів, придбання акумуляторів, систем безперебійного живлення, сонячних панелей, а також на оплату пального для роботи енергообладнання або погашення рахунків за електроенергію.

Допомога ФОП 15 000 гривень: як отримати кошти

Процес отримання допомоги максимально цифровізований, що дозволяє уникнути паперової тяганини та візитів до держустанов. Щоб подати заявку, підприємцю необхідно виконати кілька кроків:

Авторизуватися на порталі або у застосунку Дія за допомогою електронного підпису або BankID. Перейти до розділу Послуги та обрати програму Енергонезалежність малого бізнесу. Перевірити дані про свій ФОП, обрати уповноважений банк-партнер та вказати номер рахунку (IBAN), на який мають надійти кошти. Підписати сформовану заяву електронним підписом та відправити на розгляд.

Після подання заявки банки-партнери спільно з Державною службою зайнятості проводять верифікацію даних та перевіряють відповідність підприємця критеріям програми.

У разі позитивного рішення кошти перераховуються на вказаний рахунок через Державне казначейство протягом кількох робочих днів.

