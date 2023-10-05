Економія

Пільги на комунальні послуги УБД: як отримати та які знижки передбачені для учасників бойових дій

Вероніка Кононенко, редакторка сайту 05 Жовтня 2023, 15:30
Пільги на комунальні послуги УБД: як отримати та які знижки передбачені для учасників бойових дій
Фото: Pexels

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