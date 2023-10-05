Пільги на комунальні послуги УБД: як отримати та які знижки передбачені для учасників бойових дій

Чимало мужніх та відважних героїв та героїнь пішли захищати Україну після 24 лютого. Вони щодня ризикують життям, щоб ми могли жити у вільній державі.
Натомість держава намагається підтримувати та допомагати учасникам бойових дій (УБД) та членам їхніх сімей. Законом України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту визначено чималий перелік пільг.
Зокрема, на законодавчому рівні передбачені пільги й на оплату комунальних послуг. Які пільги можна отримати у 2023 році та як це зробити, розповіли спеціалісти Безоплатної правової допомоги.
На оплату комунальних послуг надається чимало пільг для УБД та їхніх сімей. Тут знайдеш повний перелік пільг на комунальні послуги та пояснення деяких положень.
Площа, на яку надається знижка на опалення, становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожного, хто постійно проживає у будинку й має пільгу. Додаткові пільгові 10,5 кв.м передбачені на сім’ю.
Площа, на яку надається знижка на опалення, становить 21 кв. метр опалювальної площі на кожного, хто постійно проживає у будинку й має пільгу. Додаткові пільгові 10,5 кв.м передбачені на сім’ю.
Подвійний розмір нормативної опалювальної площі — це 42 кв.м на кожного, хто має пільгу, та додаткові 21 кв. метр на інших членів сім’ї.
Подвійний розмір нормативної опалювальної площі — це 42 кв.м на кожного, хто має пільгу, та додаткові 21 кв. метр на інших членів сім’ї.
Також до пільги входить першочерговий ремонт будинків і квартир.
Також УБД мають пільги на позачергове користування усіма послугами зв’язку та позачергове встановлення квартирних телефонів на пільгових умовах.
Пільгова оплата здійснюється у розмірі 20% від вартості основних тарифів та 50% ― додаткових робіт. Абонементна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50% від дійсних тарифів.
Щоб отримати відповідні пільги на житлово-комунальні послуги, в тебе має бути оформлений статус УБД. Якщо він є, звернися до будь-якого Пенсійного фонду України з написаними заявами.
Якщо немає часу на особистий візит до сервісного центру Пенсійного фонду, заяви можна подати через:
На тверде паливо або скраплений газ можна отримати пільги у монетизованій формі. Для цього подай відомості у Пенсійний фонд про банківську установу, куди держава перераховуватиме тобі кошти.
Також монетизовану виплату можна отримувати через відділення поштового зв’язку.
А як оформити пільги та субсидії через Пенсійний фонд, ми розповідали у матеріалі.
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