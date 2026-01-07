Податкова соціальна пільга на 2026 рік: хто має на неї право та скільки можна отримати

З 1 січня 2026 року в Україні набули чинності нові показники соціальних стандартів, які безпосередньо вплинули на розмір податкової соціальної пільги (ПСП) та поріг доходу для її застосування.

Читай у матеріалі, яка податкова соціальна пільга у 2026 році, який її розмір та застосування.

Податкова соціальна пільга 2026: що відомо

Оскільки цей показник традиційно розраховується на основі прожиткового мінімуму для працездатних людей, встановленого на початок звітного року, зростання цього мінімуму до 3 328 гривень призвело до пропорційного збільшення пільги для платників ПДФО.

Протягом 2026 року податкова соціальна пільга залишатиметься фіксованою і застосовуватиметься виключно до доходу у вигляді заробітної плати, нарахованої за місцем основної роботи.

Базова податкова соціальна пільга у 2026 році становить 1 664 гривні, що відповідає 50% від актуального прожиткового мінімуму для працездатних людей. Ця сума дозволяє працівникам зменшити базу оподаткування ПДФО, фактично залишаючи частину заробітку звільненою від податку.

Однак не всі мають змогу її отримати: застосування пільги можливе лише у тому випадку, коли місячний дохід працівника не перевищує встановленого порогу. У 2026 році цей ліміт розраховується за наступною формулою: 3 328 грн * 1,4 із округленням до найближчих 10 грн, і становить 4 660 гривень.

Через те, що мінімальна заробітна плата в Україні з січня зросла, більшість працівників, що працюють на повну ставку, не зможуть скористатися базовою пільгою, за винятком випадків неповного робочого дня або спеціальних категорій.

Хто має право на податкову соціальну пільгу у 2026

Деякі громадяни мають право на підвищений розмір пільги. Пільга у розмірі 150% від базової, що становить 2 496 грн, передбачена для одиноких матерів або батьків, опікунів, осіб, які виховують дитину з інвалідністю, а також для учасників бойових дій та осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи першої та другої категорій.

На найвищий відсоток пільги, а саме 200%, можуть претендувати Герої України, особи з інвалідністю внаслідок війни 1-2 груп, колишні в’язні концтаборів та жертви нацистських переслідувань.

Також податкова соціальна пільга доступна для тих, хто виховує двох і більше дітей віком до 18 років. У цьому випадку пільга надається обом батькам на кожну дитину у розмірі 1 664 гривні.

Наприклад, для родини з двома дітьми поріг доходу для одного з батьків у 2026 році складе 9 320 гривень, а для родини з трьома — 13 980 грн. Другий при цьому може користуватися пільгою лише за умови, що його дохід не перевищує стандартні 4 660 гривень.

