15 секунд і рву: на Чернігівщині хлопчик знешкодив FPV, що летів на його братів і сестер

Він рахував секунди до удару. У небі над прикордонною Семенівкою завис російський FPV-дрон, цілячись у подвір’я, де гралися діти. 12-річний Анатолій Прохоренко не втік — він вступив у бій. Один рух, розірвана нитка оптоволокна, і смертоносна пташка каменем падає в кущі. Історію хлопчика розповіло Суспільне.

Холодний розрахунок підліткового серця

У хлопця не було часу на паніку. Він бачив, як дрон завмирає, готуючись до останнього кидка. В його голові закарбувалися настанови знайомих військових, з якими він колись пиляв дрова у лісі. Саме тоді один із бійців показав йому тонку скляну нитку керування і коротко кинув: У рідкісному випадку — рви.

Цей рідкісний випадок настав просто зараз.

— Він просто летить, я бачив, що починає повертати. Тільки присів, дивлюсь — він наверх. Кажу: “Все, 15 секунд, і рву!”. Вибігає мій племінник і кричить: “Рви”. Я рву й бачу, що він пішов розганятись уверх, тому що втрачає керування й починає падати, — згадує Анатолій той момент, коли секунди розтягнулися у вічність.

Дрон, втративши зв’язок з оператором, безпорадно звалився в кущі за сотню метрів від дітей. Вибуху не сталося, але тиша, що запала після, була гучнішою за грім.

Учень лісу та механік за покликанням

Звідки у 12-річної дитини знання про зброю майбутнього? Все просто: на прикордонні діти дорослішають швидше. Допомагаючи дорослим у лісі, Толя вбирав кожне слово захисників.

— Ми просто поїхали їм до лісу дрова пиляти. Ми дружили. На останньому дереві було це волокно. Він показав і сказав, що робити. А вже інстинкт спрацював, бо своїх троє було, і ще троє не моїх, — розповідає хлопець.

Батько Анатолія, Володимир, зізнається, що спочатку не повірив у те, що сталося. Але згодом прийшло усвідомлення: син не просто врятував родину, він діяв як зрілий чоловік.

— Психологічно встояв, молодець. Отже, росте чоловік, — коротко каже батько.

Небезпечна гра: ціна героїзму

Експерти застерігають: те, що зробив Анатолій — справжнє диво.

Директор центру Крук Микита Гавриленко пояснює, що зазвичай за FPV-дроном спостерігає Мавік-коригувальник. Якби ворожий оператор помітив хлопчика, він міг би стати пріоритетною ціллю. Але того дня доля була на боці сміливця.

Зараз родина Прохоренків переїхала до Чернігова. Безпека дітей стала понад усе. Анатолій тепер допомагає батькові лагодити трактор і машину — техніка його справжня пристрасть. Він уже не боїться дронів, хоча зізнається, що звук Шахедів все ще змушує серце битися швидше.

— Я вже майже нічого не боюсь. Поживши в Семенівці, коли воно літало над головою, то не страшно, — каже підліток, який за одну мить перетворився на легенду свого містечка.

Сьогодні Анатолій мріє про майбутнє в армії. Його цікавить не лише те, як збивати ворожі пташки, а й те, як вони влаштовані всередині. Він хоче бути тим, хто приборкує технології, аби вони ніколи більше не загрожували його братам і сестрам.

Для своєї родини він уже не просто старший брат. Як каже батько:

Він найнадійніша опора. Навіть тут, ми його залишали й пішли у лікарню. Він залишається зі всіма меншими.

Історія Анатолія показує дрони як загрозу, яку треба знешкодити. Але на цій війні технології мають і інше, майже фантастичне обличчя. Поки діти на прикордонні вчаться зупиняти ворожі апарати, українські захисники використовують їх для неймовірних рятувальних операцій.

