Це Мародер, ми його любимо — як боєць збив дрон рибацькою підсакою

Військовослужбовець 128 бригади територіальної оборони Дике поле знешкодив ворожий дрон із майже кілограмом вибухівки рибальською підсакою!

— Це бомба. Всередині півкілограма пластиду і металеві кульки, — у руках Володимир на псевдо Мародер тримає вибухівку, яку росіяни чіпляють на FPV дрони й атакують військовослужбовців. Саме така бомба ледь не обірвала його життя на Запоріжжі.

Пригадує: накривали позицію, а поряд було розбите рибне господарство.

— Я вирішив сам піти вранці подивитися, що можна взяти. Став шукати бодай якісь сітки, аби накрити ними бліндаж. Аж раптом почув звук ворожого безпілотника. Він мене вже помітив. Бігти було нікуди.

Тут або збивати, або ховатися. А автомата у мене не було, — каже військовий.

Та й сховатися, згадує, уже не встигав. Тоді краєм ока помітив рибальську підсаку — це такий різновид сачка. Шанс поцілити у Володимира був лише один.

— Це буває раз у житті. Це нереально. Я його вдарив, і він упав разом з підсакою і заплутався. Я навіть не збирався ловити його, — додає чоловік.

Надвечір Володимир повернувся й забрав безпілотник. Після цього все розповів командирові. Попри те, що чіпати такі речі не можна, то побратими отримали трофейний дрон. Відтак і карати військовослужбовця командир не став. Ба більше, за свої заслуги Володимир дістав нагороду від командира бригади.

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У війську Володимир із перших днів повномасштабного вторгнення дістав чотири контузії. Спочатку воював на Донеччині, там під час боїв взяв у полон росіянина.

За три з половиною роки війни Володимир чимало стикався з жорстокістю росіян. Рішучість та швидка реакція допомогли встояти під час штурмів, вижити після атак та обстрілів.

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