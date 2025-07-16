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Це Мародер, ми його любимо — як боєць збив дрон рибацькою підсакою

Вікторія Мельник, журналістка сайту 16 Липня 2025, 16:00

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