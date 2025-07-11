В туалет ходять у пляшку! Як ЗСУ бороняться у Серебрянському лісі

Червень 2025. Лиманський напрямок, північна частина Донецької області. За останні тижні ворожих штурмів тут побільшало в рази.

Росіянам місцями вдалося просунутись. Наша логістика, через постійні атаки дронів, вкрай ускладнена.

Одну з ділянок фронту в Серебрянському лісі тримає 53-тя механізована бригада імені князя Володимира Мономаха.

Навіть ніч зараз мало рятує від ворожих ударних безпілотників. Підвезення боєкомплекту та провізії відбувається в дуже швидкому темпі. До позицій хлопці несуть все це по кілька кілометрів вручну.

На світанку від побаченого просто холоне кров: земля буквально переорана снарядами та бомбами — і жодного живого дерева.

На позиціях зараз ніхто не виходить із бліндажів назовні зайвий раз, бо росіяни посилили повітряний контроль над лісом. Кожен рух тут одразу помічають дрони.

— Хімічні атаки з’явилися в останні півтора-два місяці. Більше скидів з боку ворога, в тому числі й хімічних. Також палять “зажигалками”, Гради не попускають. Тому мусимо постійно сидіти в норі.

І в туалет ходимо — як в норі. У пляшку, в пакет. Уночі виносимо, — розповідає боєць Олексій.

Він каже: критично не вистачає людей, а пильнувати треба в усі боки. Росіяни на свою користь навіть погоду використовують — дощ починається, пробираються тихенько до позицій ЗСУ, закидають газ і тікають.

У такому пеклі бійці воюють тижнями, а іноді й місяцями не виходять із позиції. Людей на заміну бракує, тому тим, хто в строю, доводиться тримати оборону майже без відпочинку.

Літній наступ росіянам обійшовся у велике число втрат. Більше подробиць читай за посиланням в нашому іншому матеріалі.

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