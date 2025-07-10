Для тебе Війна в Україні

Колосальні втрати: літній наступ на Україну став найбільш смертоносним для РФ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 10 Липня 2025, 14:00
Колосальні втрати: літній наступ на Україну став найбільш смертоносним для РФ
Фото Getty Images

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