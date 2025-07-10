Колосальні втрати: літній наступ на Україну став найбільш смертоносним для РФ

Новий етап війни в Україні, який Росія розпочала в травні 2025 року, став для країни-агресорки найбільш смертоносним. Саме літній наступ завдав ворожій армії найбільших втрат від початку вторгнення, повідомляє The Economist.

Росія зазнала рекордних втрат на війні протягом літнього наступу

За підрахунками журналістів, із 1 травня до початку липня Росія втратила близько 31 тисячі військових лише загиблими. Це більше, ніж на будь-якому іншому етапі вторгнення.

Загалом, за весь час повномасштабного вторгнення Росія втратила від 900 тисяч до 1,3 мільйона осіб. З них 190–350 тисяч — безповоротні втрати.

Для підрахунку The Economist використали дані західних розвідок, незалежних дослідників і супутникові знімки переміщення військ.

На думку аналітиків, хоча темпи просування Росії зараз одні з найвищих за останні два роки, це не приносить стратегічних результатів.

За останній рік РФ на кожні 0,038 квадратного кілометра витратила життя одного солдата.

Якщо подібний темп збережеться, повне захоплення чотирьох анексованих областей (Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей) відбудеться не раніше лютого 2029 року. На повне захоплення України знадобиться ще 89 років.

The Economist не дає оцінку втратам Збройних сил України, пояснюючи це тим, що даних у відкритих джерелах недостатньо.

За інформацією платформи UALosses, кількість загиблих українських військових з початку повномасштабної війни становить від 73 до 140 тисяч.

Попри величезні втрати, Путін вважає, що Росія переважає на фронті. Він також переконаний, що українська оборона може впасти найближчими місяцями.

Саме тому, на думку видання, Кремль не розглядає варіанти припинення бойових дій без поступок з боку української влади.

Водночас військові аналітики переконані, що це літо може стати останнім шансом для Росії на великий прорив.

Армія РФ стикається з дефіцитом бронетехніки та нестачею особового складу. Полонені російські офіцери відкрито називають літній наступ “останнім ривком”.

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