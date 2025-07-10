План Маршалла для України: чи допоможе США відновити країну після Путіна

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог заявив, що міжнародна спільнота має створити для України свій власний План Маршалла — такий, яким після Другої світової війни стала для розореної Європи американська допомога.

Що таке План Маршалла, який підняв з руїн повоєнну Європу у 40-х та 50-х роках минулого століття, та що сучасний План Маршалла може дати Україні — читай у матеріалі.

План Маршалла для України

Для України має бути розроблений сучасний План Маршалла — таку думку Кіт Келлог висловив під час дискусії, організованої ініціативою Ялтинська європейська стратегія (YES) спільно з фондом Віктора Пінчука, повідомляє Ukrinform.

Келлог прямо звернувся до історії: США колись відбудували Західну Європу з руїн — і тепер повинні зробити те саме для України, яка потребує повномасштабного, системного відновлення.

Портал Gmfus дає базову інформацію:

Що саме розуміють під Планом Маршалла для України? По-перше: масштабні фінансові вливання, в тому числі інвестиції для бізнесу, що стимулюють економічне зростання.

Пріоритет — відновлення інфраструктури (доріг, мостів тощо) та енергосистем за екологічними стандартами Європейського Союзу.

Джерелом частини коштів можуть стати заморожені російські активи, які справедливо направлять на відбудову зруйнованого. Але:

Фінансування нададуть лише за умов рішучих антикорупційних реформ і гарантій прозорості.

Америці також потрібна тісна співпраця з іншими донорами — передусім країнами G7 — і чіткий механізм міжнародної взаємодії, який стане гарантією ефективності допомоги.

Кошти для відновлення мають надаватися, як й у оригінальному Плані Маршалла двадцятого століття, здебільшого у вигляді грантів.

Водночас генерал у відставці не приховував, наскільки складною є нинішня ситуація.

Він наполягав, що без припинення вогню жоден план не матиме шансів на втілення.

Він зізнався, що важко усвідомлює масштаби трагедії, що відбувається в Україні. “Коли ти втрачаєш понад мільйон солдатів — це вбивство в промислових масштабах”, — сказав Кіт Келлог.

Що таке План Маршалла — коротко про проект, який врятував Європу після Гітлера

План Маршалла, або Європейська програма відновлення, стартував у 1948 році та став найуспішнішим економічним проектом двадцятого століття.

За чотири роки США виділили на відбудову Західної Європи 13,3 мільярда доларів (нині це понад 150 мільярдів), з яких 11,8 млрд були грантами, які не потрібно повертати. І лише 1,5 млрд — гроші у вигляді кредитів.

Найбільше коштів отримали Велика Британія, Франція, Західна Німеччина, Італія та Нідерланди.

Чому це було потрібно США? Вони не хотіли поширення радянського впливу в повоєнній Європі. Найбільше США цікавили індустріальні й стратегічно важливі регіони — країни з ресурсами, промисловістю, сильним впливом і потенціалом оборони.

До того ж фінансова криза Європи могла спричинити нову економічну депресію на кшталт тої, що вразила Америку у 1930-х роках.

За Планом Маршалла США фінансували відновлення інфраструктури — залізниць, електростанцій, промислових об’єктів. Вони постачали продовольство, сировину, машинне обладнання.

За перші два роки дії Плана Маршалла ВВП більшості країн-учасниць зріс на 15-25%, виробництво товарів — на 35%, а рівень торгівлі з США подвоївся.

План Маршалла закінчився в 1952 році, він залишив по собі не лише відновлену Європу, а й сильний американський політичний і економічний вплив на континенті.

США не вимагали повного повернення коштів, адже отримали значно більше, ніж гроші: союзників, стабільність, ринки збуту і міцний бар’єр проти поширення комунізму.

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На головному фото і фото в тексті: зустріч спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога з президентом України Володимиром Зеленським під час його візиту в Італію у липні 2025.

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