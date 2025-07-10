Понад 13 тисяч — США збільшить закупівлю ракет для систем Patriot

Армія США планує витратити понад 1,3 мільярда доларів на ракети Patriot протягом нового фінансового року, який починається 1 жовтня. До того ж у Пентагоні непомітно збільшили загальну мету закупівлі цих ракет в чотири рази.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на документи, додані до нового бюджетного запиту на 2026 рік. Зазначається, що законодавці розробляють відповідні проекти для Міністерства оборони, які могли б враховувати ці побажання.

США збільшує обсяги закупівлі ракет Patriot

У плані бюджетування на 2026 рік передбачено збільшення закупівлі ракет-перехоплювачів Patriot з 3376 до 13773. Ініціаторами стала група високопоставлених армійських чиновників.

Нова цифра свідчить про відданість армії ракетам Patriot. Попит на цю зброю зростає, оскільки США, їхні союзники та партнери прагнуть посилити протиповітряну та протиракетну оборону.

Найновіша модель — ракетний сегментний комплекс Patriot Advanced Capability-3 або PAC-3 MSE, виготовлений компанією Lockheed Martin Corp — може перехоплювати дрони, крилаті ракети та тактичні балістичні ракети. Твердопаливний ракетний двигун постачає компанія L3Harris Technologies Inc.

Україна значною мірою покладається на батареї та ракети Patriot для захисту населених пунктів від атак РФ. США надали Україні три таких батареї та певну кількість перехоплювачів.

А нещодавно президент Дональд Трамп підтвердив, що він надсилає ще більше оборонної зброї Україні.

Він (Путін — ред.) вбиває забагато людей, тому ми надсилаємо Україні оборонну зброю, і я це схвалив, — сказав Трамп журналістам на засіданні Кабінету міністрів у вівторок.

Армія зробила запит на 945,9 мільйона доларів для закупівлі 224 ракет у 2026 році — 549,6 мільйона доларів з базового бюджету та 396,3 мільйона доларів на підтримку операції Атлантична рішучість, яка має на меті зміцнити оборону НАТО в Європі.

Законопроект про податки та витрати, підписаний Трампом минулого тижня, передбачає додаткові мільярди на оборону та додасть 366 мільйонів доларів на закупівлю ще 96 ракет-перехоплювачів.

Нагадаємо, про відновлення постачань зброї для України повідомив особисто Трамп, а також підтвердили у Пентагоні.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!