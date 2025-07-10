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План Маршалла для Украины: поможет ли США восстановить страну после Путина

Ольга Петухова, редактор сайта 10 июля 2025, 13:30
план маршалла для ураины
Фото Сайт президента Украины

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