План Маршалла для Украины: поможет ли США восстановить страну после Путина

Специальный представитель президента США по Украине Кит Келлог заявил, что международное сообщество должно создать для Украины свой собственный План Маршалла — такой, каким после Второй мировой войны стала для разоренной Европы американская помощь.

Что такое План Маршалла, который поднял из руин послевоенную Европу в 40-х и 50-х годах прошлого века, и что современный План Маршалла может дать Украине, читай в материале.

План Маршалла для Украины

Для Украины должен быть разработан современный План Маршалла — такое мнение Кит Келлог высказал в ходе дискуссии, организованной инициативой Ялтинской европейской стратегии (YES) совместно с фондом Виктора Пинчука, сообщает Ukrinform.

Келлог прямо обратился к истории: США когда-то отстроили Западную Европу из руин — и теперь должны сделать то же для Украины, нуждающейся в полномасштабном, системном восстановлении.

Портал Gmfus дает базовую информацию:

Что понимают под Планом Маршалла для Украины? Во-первых: масштабные финансовые вливания, в том числе инвестиции для бизнеса, стимулирующие экономический рост.

Главным приоритетом должно быть восстановление инфраструктуры (дорог, мостов и т.п.) и энергосистем по экологическим стандартам Европейского Союза.

Источником части средств могут стать замороженные российские активы, которые справедливо будут направлены на восстановление разрушенного. Но:

Финансирование будет предоставлено только в условиях решительных антикоррупционных реформ и гарантий прозрачности.

Америке также требуется тесное сотрудничество с другими донорами, прежде всего странами G7, и четкий механизм международного взаимодействия, который станет гарантией эффективности помощи.

Средства для восстановления должны предоставляться, как и в оригинальном Плане Маршалла двадцатого века, в основном в виде грантов.

В то же время генерал в отставке не скрывал, насколько сложна нынешняя ситуация.

Келлог настаивал, что без прекращения огня ни у одного плана нет шансов на воплощение.

Он признался, что тяжело осознает масштабы трагедии в Украине. “Когда ты теряешь более миллиона солдат — это убийство в промышленных масштабах”, — сказал Кит Келлог.

Что такое План Маршалла — коротко о проекте, спасшем Европу после Гитлера

План Маршалла, или Европейская программа обновления, стартовал в 1948 году и стал самым успешным экономическим проектом двадцатого века.

За четыре года США выделили на восстановление Западной Европы 13,3 миллиарда долларов (сейчас это более 150 миллиардов), из которых 11,8 млрд были грантами, которые не нужно возвращать. И только 1,5 млрд — деньги в виде кредитов.

Больше всего средств получили Великобритания, Франция, Западная Германия, Италия и Нидерланды.

Почему это было нужно США? Они не желали распространения русского влияния в послевоенной Европе. Больше всего США интересовали индустриальные и стратегически важные регионы — страны с ресурсами, промышленностью, сильным влиянием и потенциалом обороны.

К тому же, финансовый кризис Европы мог повлечь за собой новую экономическую депрессию, вроде поразившей Америку в 1930-х годах.

По Плану Маршалла США финансировали восстановление инфраструктуры – железных дорог, электростанций, промышленных объектов. Они снабжали продовольствием, сырьем, машинным оборудованием.

За первые два года действия Плана Маршалла ВВП большинства стран-участниц вырос на 15-25%, производство товаров на 35%, а уровень торговли с США удвоился.

План Маршалла закончился в 1952 году, он оставил после себя не только восстановленную Европу, но и сильное американское политическое и экономическое влияние на континенте.

США не требовали полного возврата средств, ведь получили гораздо больше, чем деньги: союзников, стабильность, рынки сбыта и крепкий барьер против распространения коммунизма.

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На главном фото и фото в тексте: встреча специального представителя президента США по Украине Кита Келлога с президентом Украины Владимиром Зеленским во время его визита в Италию в июле 2025 года.

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