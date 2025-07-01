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Російські інформаційні атаки липня 2025: як Кремль намагатиметься підривати стабільність у світі

Марія Дзюба, редакторка сайту 01 Липня 2025, 07:55
Російські інформаційні атаки липня 2025: як Кремль намагатиметься підривати стабільність у світі
Фото Pexels

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