Російські інформаційні атаки липня 2025: як Кремль намагатиметься підривати стабільність у світі

Центр протидії дезінформації попереджає про ключові інформаційні атаки, які Росія готує на першу половину липня 2025 року.

Кремлівська пропаганда має на меті дискредитувати Україну та її союзників, посіяти розбрат і посилити антизахідні настрої у світі.

Цілі кремлівської пропаганди на липень:

Бити по євроінтеграції України

Після нещодавнього саміту Ради Європи Росія посилить брехню про те, що вступ України до ЄС — це нібито загроза для самої Європи, що призведе до військової та економічної дестабілізації.

Прокремлівські медіа шукатимуть будь-які докази неодностайності країн ЄС або економічної невигідності інтеграції України, щоб підірвати довіру до європейських інституцій і залякати політиків.

Звинувачення України у тероризмі

Росія продовжить називати Україну невдалою державою, яка вдається до тероризму.

Будь-які удари України по російських військових об’єктах будуть подаватися як акти тероризму.

Мета — переконати світ, що Україна не захищається, а нападає, використовуючи терористичні методи через нібито нездатність воювати на полі бою.

Підірвати мобілізацію в Україні

Російська пропаганда продовжить кампанію з дискредитації мобілізації.

Вони зосередяться на вигадках про масове невдоволення, поширюючи фейкові відео з жорсткими затриманнями, вирвані з контексту.

Ці відео супроводжуватимуться закликами до спротиву та насильства проти військових, щоб деморалізувати українців та дестабілізувати ситуацію в країні.

Використати саміт БРІКС для своїх цілей

Напередодні саміту БРІКС, Росія розкручуватиме цей формат як альтернативний центр сили, що кидає виклик гегемонії Заходу.

Подію представлятимуть як крок до справедливого багатополярного світу під лідерством Росії.

Особливий акцент буде на успішному розширенні БРІКС, боротьбі з домінуванням долара та незалежності від Заходу.

Навіть відсутність Сі Цзіньпіна та Путіна намагатимуться приховати розмовами про високе представництво.

Ця кампанія особливо активно працюватиме в країнах Глобального Півдня, щоб розпалити антизахідні настрої.

Бити по санкціях ЄС

Росія посилить інформаційну кампанію проти 18-го пакета санкцій ЄС, заявляючи про їхню неефективність та русофобію.

Вони наголошуватимуть, що санкції нібито не шкодять економіці Росії, а лише посилюють кризу в ЄС, а також б’ють по звичайних росіянах.

Пропаганда використовуватиме макроекономічні показники РФ (наприклад, курс рубля) для доведення провалу санкційної політики та просуватиме ідею кризового становища в ЄС.

Також акцентуватиметься увага на вимогах деяких європейських країн щодо перегляду відмови від російських енергоносіїв.

Спотворити картину безпеки в Європі

Російська пропаганда спробує викривити реальну ситуацію з безпекою в Європі, заперечуючи загрозу з боку РФ.

Вони стверджуватимуть, що європейські країни готуються не до оборони, а до агресивної війни проти Росії, акцентуючи на нарощуванні військової присутності НАТО та підготовці цивільних до війни.

Особливу увагу приділятимуть країнам Балтії, зображуючи їх основними ініціаторами конфлікту.

Нажитися на конфлікті між США та Іраном

Російські агенти впливу використовуватимуть ескалацію між США, Ізраїлем та Іраном для поширення антиамериканської та антизахідної риторики.

Вони представлятимуть Росію як глобального військового лідера, який забезпечив стабільність в Ірані, і просуватимуть тезу Путіна про те, що Росія та Іран воюють проти одного і того ж ворога за лаштунками.

Мета — зміцнити позиції РФ серед тих, хто критикує дії США та Ізраїлю, особливо на Близькому Сході та в Північній Африці.

Дискредитувати керівництво Вірменії

На тлі загострення внутрішньої ситуації у Вірменії (арешти російського мільярдера та архієпископа), російські медіа посилять кампанію проти нинішнього керівництва Вірменії.

Вони поширюватимуть фейки про наступ прем’єр-міністра Нікола Пашиняна на Вірменську апостольську церкву та переслідування опозиції, маніпулюючи про нібито причетність Заходу до цих процесів.

Антиукраїнська риторика напередодні Дня незалежності Білорусі

До Дня незалежності Білорусі — 3 липня — очікується активізація антиукраїнської риторики в білоруських держмедіа.

Російські та білоруські пропагандисти скоординовано посилять наративи про зовнішню загрозу з боку України та Заходу, щоб згуртувати білорусів навколо Лукашенка.

Основні меседжі включатимуть звинувачення України у спробах дестабілізації Білорусі, участі українців у підготовці терактів, а також загрози суверенітету від Заходу у змові з київським режимом.

Це виправдовуватиме репресії проти опозиції.

Інформаційні атаки проти Азербайджану

Центр прогнозує посилення жорсткої кампанії Росії, спрямованої на дискредитацію Азербайджану, його керівництва та діаспори.

Причиною стало загострення відносин після інциденту в Єкатеринбурзі.

Російська пропаганда активно використовуватиме наративи про етнічну мафію, зовнішнє втручання та загрозу розколу Росії від діаспор, звинувачуючи Азербайджан у втручанні у внутрішні справи РФ та співпраці з Туреччиною і Заходом.

Раніше ми розповідали, як дезінформація поширюється через чат-боти та що потрібно знати, щоб захистити себе.

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