Зважені та щасливі 11 сезон: хто покинув проєкт у 4 випуску

На телеканалі СТБ вийшов в ефір 4 випуск проєкту про схуднення Зважені та щасливі 11. У новому епізоді чоловіки та жінки взяли участь у змаганні за бонусні кілограми, а тренери Марина Боржемська й Олексій Новіков перевірили свої знання команд та зробили стратегічні ставки.

Розповідаємо, що відомо про 4 епізод Зважених та щасливих 11 сезон, і хто покинув проєкт.

Зважені та щасливі 11: як пройшов 4 випуск

На перший конкурс нового тижня на проєкт завітали тренери Зважених та щасливих Марина Боржемська та Олексій Новіков. Вони мали продемонструвати знання своїх підопічних. Ведучий Даніель Салем перевірив спостережливість і вміння Марини та Олексія прораховувати сили учасників проєкту.

Учасники мали пройти одразу чотири випробування, які перевіряли їхні фізичні або ментальні якості. Тренери самостійно визначали, хто братиме участь в кожному раунді.

Та команда, чий тренер зробить переможну ставку, стає переможницею в дисципліні й отримує бал, усі бали будуть підсумовуватися. Зрештою, команда, яка після всіх випробувань набере найбільше балів, — переможе, і отримає свій приз — мінус 2 кг під час зважування.

Під час першого випробування необхідно було швидко зібрати 150 кг — учасники повинні були переносити диски з точки А до точки Б й зібрати 150 кг. Тренери, своєю чергою, мали зробити таємну ставку на когось із підопічних. Першим завдання виконав Богдан із жовтої команди. Прогноз Марини справдився і жовті отримали перший бал.

У другому випробуванні кожна пара учасників мала побудувати вежу з пронумерованих коробок — від першої до десятої. Тренери мали спрогнозувати, скільки коробок учасники поставлять одна на одну, поки вежа не впаде. За результатами випробування зіграла ставка Олексія, сині здобули бал.

У третьому випробуванні необхідно було довше протриматися на бігових доріжках. Тепер тренери мали зробити ставки на суперників — хто з команди конкурента першим зійде з дистанції. Марина та Олексій не вгадали, тому рахунок залишився 1:1.

Наприкінці на учасників проєкту чекали степ-платформи. Трійки повинні були синхронно виконувати кроки в певному темпі. Команда програвала, якщо хоч один зіб’ється. Тренери прогнозували, скільки кроків команди встигнуть зробити до першої помилки. Ставка Марини Боржемської виграла — жовті здобули ще бал.

Таким чином із рахунком 2:1 перемогла жовта команда й отримала -2 кг на зважуванні.

Хто покинув Зважені та щасливі 11 у 4 випуску

У 4 випуску команди мали наступні результати:

жовті: -12 кг (з урахуванням бонусу -14 кг);

сині: – 21 кг.

У відсотках жовта команда втратила 1,56% від загальної ваги, синя — 2%. Тому перемогу на зважуванні здобули сині учасники.

У 4 випуску Зважених та щасливих 2026 проєкт покинула 23-річна майстриня манікюру Софія Горб, вона прийшла на проєкт із вагою 131 кг.

Наступний випуск Зважених та щасливих вийде в неділю, 1 листопада о 19:00 на СТБ.

Раніше ми розповідали, що відомо про учасників Зважені та щасливі 11.

Фото: СТБ

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