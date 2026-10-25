Стиль життя Шоу-біз

Зважені та щасливі 11 сезон: хто покинув проєкт у 4 випуску

Марина Слизовська, редакторка сайту 26 Жовтня 2026, 00:20 3 хв.
Зважені та щасливі 11 4 випуск
Фото: СТБ

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