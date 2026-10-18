Стиль життя Шоу-біз

Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов 3 випуск і хто покинув проєкт

Юлія Хоменко, редакторка сайту 19 Жовтня 2026, 00:20 3 хв.
3 випуск Зважені та щасливі 11 сезон: хто вибув із шоу
Фото СТБ

Завантаження

Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь