Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов 3 випуск і хто покинув проєкт

На телеканалі СТБ вийшов третій випуск реаліті-шоу Зважені та щасливі 2026. Цього тижня учасники синьої та жовтої команд змагалися у випробуванні на силу, витривалість і командну взаємодію, а капітани мали продемонструвати свої лідерські якості. Проєкт покинув один учасник.

Читай, що відомо про третій випуск Зважених та щасливих 11 сезону та історію учасника, який залишив шоу, у нашому матеріалі.

Зважені та щасливі 11 сезон: як пройшов третій випуск

У третьому випуску на учасників чекала перша битва капітанів. Командам потрібно було не лише впоратися з фізично складним завданням, а й діяти злагоджено, адже від рішень капітанів залежав спільний результат.

Під час випробування учасники розгорнули на фасаді багатоповерхівки величезні банери своїх команд. Для цього вони подолали дистанцію у 16 метрів, тягнучи за собою конструкцію вагою 300 кг.

На шляху були три додаткові завдання на баланс, витривалість і силу. Кожна невдача збільшувала вагу конструкції, яку команда тягла далі. Капітани самостійно визначили, хто з учасників виконуватиме окремі завдання.

Протистояння продовжилося і під час спільного тренування. Тренери Марина Боржемська та Олексій Новіков підготували незвичний формат: кожен із них контролював не власну команду, а суперників. На учасників чекали вісім раундів із різними вправами, а переможець отримував винагороду.

Хто покинув Зважені та щасливі 11 сезон у третьому випуску

У третьому випуску проєкт залишив Василь Биба із синьої команди. Участь у шоу для чоловіка була шансом змінити звичний спосіб життя, повернутися до фізичної активності та знову почуватися впевнено поза межами віртуального світу.

Василь прийшов на проєкт зі стартовою вагою 186 кг за зросту 187 см. Чоловік зізнавався, що хоче схуднути на 91 кг, повернути колишню фізичну форму та побудувати майбутнє зі своєю коханою Юлією.

Він — фрилансер, який заробляє на перепродажі ігрових товарів у комп’ютерних іграх. Раніше він сім років працював рентген-лаборантом на МРТ. Чоловік п’ять років живе у цивільному шлюбі з дівчиною Юлією, не одружений і не має дітей.

На проєкті Зважені та щасливі 2026 чоловік хотів не лише позбутися зайвої ваги, а й повернутися до повноцінного життя. Серед його цілей — знову стати атлетичним, упевнено виходити на вулицю, одружитися з Юлією та нарешті обрати весільний костюм відповідного розміру.

Раніше ми повідомляли, як пройшов перший випуск Зважених та щасливих.

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