Зважені та щасливі 11 сезон: как прошел 3 выпуск и кто покинул проект

На телеканале СТБ вышел третий выпуск реалити-шоу Зважені та щасливі 2026. На этой неделе участники синей и желтой команд соревновались в испытании на силу, выносливость и командное взаимодействие, а капитаны должны были продемонстрировать свои лидерские качества. Проект покинул один участник.

Читай, что известно о третьем выпуске Зважені та щасливі 11 сезона и истории участника, который покинул шоу, в нашем материале.

Зважені та щасливі 11 сезон: как прошел третий выпуск

В третьем выпуске участников ждала первая битва капитанов. Командам нужно было не только справиться с физически сложным заданием, но и действовать слаженно, ведь от решений капитанов зависел общий результат.

Во время испытания участники развернули на фасаде многоэтажного дома огромные баннеры своих команд. Для этого им пришлось преодолеть дистанцию в 16 метров, таща за собой конструкцию весом 300 кг.

На пути были три дополнительных задания на баланс, выносливость и силу. Каждая неудача увеличивала вес конструкции, которую команда тянула дальше. Капитаны самостоятельно определяли, кто из участников будет выполнять отдельные задания.

Противостояние продолжилось и во время совместной тренировки. Тренеры Марина Боржемская и Алексей Новиков подготовили необычный формат: каждый из них контролировал не собственную команду, а соперников. Участников ждали восемь раундов с разными упражнениями, а победитель получал награду.

Кто покинул Зважені та щасливі 11 сезон в третьем выпуске

В третьем выпуске проект покинул Василий Биба из синей команды. Участие в шоу для мужчины было шансом изменить привычный образ жизни, вернуться к физической активности и снова чувствовать себя уверенно за пределами виртуального мира.

Василий пришел на проект со стартовым весом 186 кг при росте 187 см. Мужчина признавался, что хочет похудеть на 91 кг, вернуть прежнюю физическую форму и построить будущее со своей любимой Юлией.

Он — фрилансер, который зарабатывает на перепродаже игровых товаров в компьютерных играх. Ранее он семь лет работал рентген-лаборантом на МРТ. Мужчина пять лет живет в гражданском браке с девушкой Юлией, не женат и не имеет детей.

На проекте Зважені та щасливі 2026 мужчина хотел не только избавиться от лишнего веса, но и вернуться к полноценной жизни. Среди его целей — снова стать атлетичным, уверенно выходить на улицу, жениться на Юлии и наконец выбрать свадебный костюм подходящего размера.

Ранее мы сообщали, как прошел первый выпуск Взвешенных и счастливых.

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